Les condicions de seguretat a la planta d'IQOXE centren la investigació dels Mossos

Les condicions de seguretat de la planta d'IQOXE, que acumula quatre sancions per incomplir la normativa, centren la investigació sobre les causes de l'explosió a la petroquímica de Tarragona per determinar si les morts que va causar poden constituir homicidi imprudent, cosa que va fer que els Mossos d'Esquadra n'escorcollessin la seu i la zona zero.

El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, que va obrir diligències sobre l'explosió de dimarts a Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè (IQOXE), així com la Fiscalia estan esperant que els Mossos d'Esquadra i la inspecció de Treball li remetin els informes complets sobre les causes de l'explosió i les circumstàncies de l'accident.

De moment, Inspecció de Treball ha revelat que IQOXE ha rebut en els últims anys quatre sancions, d'entre 2.000 i 8.000 euros, per incompliment de la normativa en matèria de salut i seguretat laboral.

El conseller de Treball, Ckakir el Homrani, va assegurar que Inspecció de Treball anirà «fins al fons» en la seva investigació per aclarir les «causes i les responsabilitats d'un accident molt greu» a la planta química de la Canonja (Tarragonès), que va causar tres morts i set ferits.

Paral·lelament, en el marc de les investigacions policials per aclarir els fets, els Mossos van escorcollar ahir a la tarda la seu administrativa de l'empresa al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) per demanar documentació, així com la zona zero de la factoria, a instàncies del jutjat.

Segons van informar a Efe fonts de la Fiscalia de Tarragona, de moment el jutge ha rebut només els primers atestats dels Mossos, que informen dels tres morts i dels set ferits per l'explosió, originada al tanc del reactor de la planta d'IQOXE al polígon sud de la ciutat. Quan disposi dels informes dels Mossos d'Esquadra i d'Inspecció de Treball, la Fiscalia podria demanar al jutge noves diligències per determinar si les mesures de seguretat laboral eren les adequades, si es va actuar amb «diligència» en la manipulació de les substàncies implicades en l'explosió o si, per exemple, es va imposar un ritme de producció superior al que podia assumir la planta.

En cas de negligència, segons fonts de la Fiscalia, la investigació judicial oberta, que fins al moment no concreta quin il·lícit penal s'indaga, podria seguir el seu curs per delictes d'homicidi imprudent, almenys per la mort dels dos treballadors de la planta.

En la causa judicial oberta s'haurà de fer una valoració dels danys materials generats per l'explosió, que van arribar a edificis i infraestructures situats fora de la petroquímica, entre ells el pis parcialment esfondrat per l'ona expansiva de l'explosió, que va causar la mort d'una tercera persona al barri de Torreforta.

Tot i que encara s'estan esperant els informes definitius sobre l'accident químic, la Fiscalia de Tarragona no creu que de moment es pugui obrir una investigació per delicte contra el medi ambient ja que no hi va haver abocaments per part de l'empresa ni consta que el sinistre causés emissions tòxiques.

Els Mossos d'Esquadra, que ja han interrogat diversos testimonis, han rebut desenes d'avisos sobre restes de l'explosió que van sortir volant de la zona petroquímica i que van impactar a diversos punts dels voltants, sense que de moment es tingui constància de més danys personals que el mort a Torreforta.

Paral·lelament, l'empresa química IQOXE va anunciar que ha encarregat a l'Institut Químic de Sarrià (IQS) una investigació independent de l'accident i ha insistit que va seguir els protocols de seguretat.

La companyia, propietat del grup industrial Cristian Lay, va destacar que l'IQS «és un centre universitari i de recerca de referència internacional en el sector químic», i que ara s'encarregarà de fer una «investigació independent que permeti aclarir els motius de l'explosió d'una de les quatre plantes de la factoria». L'empresa ha insistit que, «en la mesura que les difícils circumstàncies del moment ho van permetre, van seguir els protocols de seguretat, fet que va permetre l'arribada dels Bombers al lloc del sinistre en només uns minuts».