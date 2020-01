El Parlament Europeu inicia el procediment pel suplicatori contra Puigdemont i Comín

El Parlament Europeu va anunciar ahir oficialment al ple l'arribada del suplicatori de les autoritats espanyoles contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín. Va anunciar-ho la vicepresidenta de la cambra, la polonesa Ewa Kopacz, en l'obertura de la sessió d'ahir al matí.

D'acord amb el reglament, la mesa del Parlament Europeu va remetre el cas al comitè d'Afers Jurídics, que ara haurà d'analitzar la petició del Tribunal Suprem i fer la proposta sobre l'aixecament o no de la immunitat dels dos eurodiputats de Junts per tal que la justícia belga pugui continuar tramitant l'euroordre.

El comitè d'Afers Jurídics, format per 25 eurodiputats, haurà d'aprovar en els pròxims mesos la proposta per aixecar o no la immunitat dels dos catalans, que haurà de ser votada per tota la cambra en sessió plenària.



Tria del ponent

El primer pas que haurà d'afrontar el comitè d'Afers Jurídics serà l'elecció del ponent i del seu ajudant per fer la proposta del comitè. És a dir, un informe que expliqui els motius pels quals s'ha d'aixecar o no la immunitat a Puigdemont i Comín. És previst que el ponent es triï en la pròxima reunió de coordinadors a final de gener, però tot depèn de si primer el comitè rep tota la documentació necessària del suplicatori. Un cop tingui el dossier a les seves mans, l'eurodiputat tindrà «el temps que necessiti» per redactar la proposta d'aixecar o no la immunitat, segons van confirmar fonts parlamentàries.

Cada família política nomena al principi de la legislatura l'eurodiputat que serà el responsable de portar casos d'immunitat. Quan entra un suplicatori, els coordinadors del comitè trien entre aquests membres designats pels grups. Ho fan per ordre en funció del seu pes polític i dels dossiers que ja tenen entre mans. Queden descartats aquells que formen part del mateix grup polític o estat que l'afectat.

D'entrada no podria ser cap socialista perquè l'eurodiputat designat per portar casos d'immunitat és, precisament, l'espanyol Ibán Garcia del Blanco.