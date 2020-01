L'Iran denuncia la falta de compromís de la UE en la petició sobre l'acord nuclear

L'ambaixador de l'Iran a França, Bahram Qasemi, va manifestar que qualsevol intent de la Unió Europea per renegociar l'acord nuclear amb la república islàmica, signat el 2015 i ara virtualment trencat, és un intent d'amagar el fracàs de Brussel·les a l'hora de respondre les obligacions marcades pel pacte.

L'Iran va respondre d'aquesta manera a la decisió anunciada aquest dimarts per França, el Regne Unit i Alemanya d'activar l'anomenat «mecanisme de disputa», una barreja de protesta i crida al diàleg després que l'Iran decidís tornar a enriquir urani en quantitats i percentatges àmpliament superiors als que es van estipular en l'acord després de la mort del general Qasem Soleimani a principi de mes en un atac dels EUA.

La república islàmica, per contra, assegura que la Unió Europea no ha contribuït gens a enfortir el comerç exterior iranià després de la reimposició de les sancions dels Estats Units, que va abandonar l'acord el 2018 de manera unilateral.

«No hi ha polític intel·ligent i conscient del que envolta l'acord que posi en dubte aquest text com la millor solució possible», va fer saber Qasemi. «I qualsevol intent de renegociació no és res més que una excusa europea per justificar la seva incapacitat per complir amb els seus compromisos», va afegir.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va emetre una amenaça privada a països europeus sobre la imposició d'un aranzel del 25% als automòbils en cas que no activessin el mecanisme de resolució de disputes de l'acord nuclear del 2015.

Fonts oficials europees citades pel diari nord-americà The Washington Post confirmen que l'amenaça dels EUA va arribar dies abans que Alemanya, França i el Regne Unit recorreguessin a aquest mecanisme, sense aclarir si l'advertiment va influir en la decisió.