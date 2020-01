El propietari de la finca on va morir Julen arriba a un acord amb els pares per evitar el judici

Els pares de Julen, el nen de dos anys que va morir al caure a un pou a Totalán (Màlaga), i l'amo de la finca, David Serrano, han arribat a un principi d'acord per evitar que se celebri demà el judici a la Ciutat de la Justícia de Màlaga.

Serrano ha acceptat una condemna d'un any de presó per un delicte d'homicidi per imprudència greu amb el compromís de pagament de la indemnització, que pot ascendir a uns 180.000 euros, segons han informat a Efe fonts judicials.

En els termes del principi d'acord es suspèn la condemna amb el compromís de pagament de la indemnització i avui està previst que l'acusat aboni 25.000 euros i la resta a 50 euros al mes fins que millori la seva situació econòmica.

Malgrat el principi d'acord, la sala s'ha de constituir demà perquè el tribunal doni el vistiplau a l'acord, segons les fonts.