Una desena d'eurodiputats visiten els presos a Lledoners

Una desena d'eurodiputats europeus de grups d'esquerres va visitar ahir al vespre els presos independentistes a la presó de Lledoners i van criticar que hagin hagut de conèixer el seu company Oriol Junqueras dins la presó.

Clare Daly, del grup GUE- NGL, va dir que que troba «molt sorprenent» que això estigui passant al «cor» de la Unió Europea. Sobre el fet que l'expresident Carles Puigdemont gaudeixi d'immunitat «arreu» però no a Espanya, Daly va dir que això «no només és dolent per a la gent que el va votar, sinó per a tots els europeus». «Realment deixa en molt mala posició les autoritats espanyoles», va assenyalar. De fet, en recuperar l'acreditació d'eurodiputat, Carles Puigdemont havia manifestat la voluntat d'acompanyar la delegació en aquest viatge.

L'eurodiputat François Alfonsi va explicar que els parlamentaris van voler mostrar el seu suport amb els electes catalans empresonats pel que consideren que són uns fets polítics. A més, van aprofitar per condemnar el seu empresonament. «Estem compromesos amb la decisió de la justícia europea que ha decretat que són diputats europeus», va dir.

A més, Alfonsi es va mostrar «escandalitzat» en veure com la justícia espanyola no s'alinea amb els tribunals europeus. «Lluitarem perquè els diputats catalans recuperin tots els seus drets i siguin els representats dels milions de catalans que els han votat», va afegir. Els eurodiputats esperen que la taula de negociació que s'ha d'establir properament entre el Govern català i l'espanyol aporti «seny» al conflicte. «Veiem que hi ha diputats en llibertat a Brussel·les, i n'hi ha que són a la presó a Catalunya i han comès els mateixos fets», va manifestar Alfonsi. «On és el respecte al dret democràtic?», es va preguntar.

La delegació era formada per europarlamentaris de França, Irlanda, República Txeca, Galícia i el País Basc.