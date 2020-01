Una esllavissada talla la carretera que uneix la Cerdanya amb l'Alt Urgell

Una esllavissada de roques i terra va obligar a tallar ahir la carretera N-260, l'eix Pirinenc, a l'altura del terme municipal del Pont de Bar. L'incident va tenir lloc al quilòmetre 209 poc abans de les 11 del matí, segons fonts del Servei Català de Trànsit, com a conseqüència de les precipitacions de pluja i neu que s'han registrat a la zona arran del temporal Glòria. Ahir es desconeixia quan es podrà reobrir la via i una seixantena d'estudiants de diversos municipis de la Cerdanya que utilitzen el transport escolar per desplaçar-se a la Seu d'Urgell van haver de tornar a casa per Solsona, Berga i el túnel del Cadí, el que implica haver de fer una volta de més d'una hora i mitja.

Tot i que aquesta va ser l'esllavissada més important a la Catalunya Central, una altra va deixar aïllat el municipi de Sant Julià de Cerda-nyola durant hores i també n'hi va haver durant la nit a Castellbell i el Vilar, tot i que ahir al matí la situació es va normalitzar. D'altra banda, la BV-4024 i la BV-4031 seguien tallades a causa del vent.