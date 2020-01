L'exsecretari general d'Interior no debatia «qüestions operatives»

L'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig va assegurar que no tenia «res a aportar en qüestions operatives o estratègiques» en relació amb el referèndum i que només s'encarregava de gestionar «els recursos» per complir les ordres judicials.

Preguntat pel fiscal Pedro Rubira, Puig va dir que les úniques reunions que havia mantingut amb el major Josep Lluís Trapero eren per parlar, precisament, de recursos i de com complir els mandats de la fiscalia i del TSJC. «Més vehicles, un helicòpter... Em peticionaven qüestions concretes per complir les necessitats de l'1-O», va dir Puig.

L'excàrrec del departament també va referir-se a la reunió amb l'exsecretari d'Hisenda Josep Lluís Salvadó, on –tal com va declarar Trapero- la conselleria d'Hisenda pretenia obtenir dades fiscals i d'empreses a través dels Mossos.



No sabia el contingut de la reunió

Puig va dir que no coneixia el contingut de la reunió abans que es produís i que, posteriorment, va demanar disculpes al major perquè «no tenia cap sentit plantejar competències futures, tot i que havia estat una vella reivindicació, amb les persones que hi havia allà».

Preguntat pl fiscal, l'exsecretari general d'Interior va desvincular-se de les decisions «estratègiques» en relació amb l'1-O i va assegurar que ell no entrava ni aquest tipus de qüestions ni en les «operatives». Puig va dir que no havia contestat els correus que li enviava el major Trapero perquè «no hi tenia res a aportar».

Pel que fa als recursos pressupostaris, Puig va dir que li constava que hi havia «molta preocupació» per tenir els mitjans materials necessaris per complir els mandats judicial.

«Veníem dels atemptats que ens havien costat molt i hi havia certa dificultat per aconseguir recursos», va explicar. En aquest sentit, va dir que les úniques reunions mantingudes amb el major dels Mossos eren per parlar, precisament, de «recursos» i de «com complir les instruccions de la magistrada».