Aragonès augura un «col·lapse» català si no s'aproven els pressupostos

No poder aprovar els pressupostos d'aquest 2020 i mantenir els comptes que es venen prorrogant des del 2017 abocaria el país al «col·lapse», segons va advertir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. En la seva intervenció al Congrés Regional de la Federació de les Terres de l'Ebre d'ERC, Aragonès va remarcar que disposar d'uns nous comptes enguany és una qüestió de «responsabilitat amb la ciutadania».

El vicepresident Aragonès va presentar el suport als comptes per part del Govern i els Comuns com l'exemple de la fórmula que han de seguir en el futur els «grans acords de país». En aquest sentit, va voler fer valer la tasca dels republicans de «posar d'acord espais polítics que fins ara no s'havien posat d'acord», en referència a Junts per Catalunya i En Comú Podem.