Anticorrupció investiga per blanqueig 12 excàrrecs de CDC, entre els quals Jordi Moltó, exalcalde de Sallent

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que citi a declarar com a investigats 12 exdirigents i alts càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per un presumpte delicte de «blanqueig de capitals» amb la finalitat de finançar el partit, segons publica aquest dilluns El Periódico, que ha tingut accés a l'escrit del ministeri públic. I entre aquests hi ha l'exalcalde de Sallent i exdiputat Jordi Moltó.

Quatre dels polítics investigats van ostentar alts càrrecs en els governs de Jordi Pujol i Artur Mas. Es tracta de Felip Puig (va ser conseller de Política Territorial i d'Interior, entre altres càrrecs); Pere Macias (exconseller de Política Territorial i també de Medi Ambient); Jordi Jané (exdiputat en el Congrés i després conseller d'Interior), i Irene Rigau (va dirigir els departaments de Benestar Social i Ensenyament).

El fiscal es basa per acusar-los en els últims informes de la Guàrdia Civil, entregats al desembre, que analitzen la comptabilitat de CDC i les donacions que rebia la formació i les seves fundacions pròximes. Segons el que publica El Periódico, en un primer moment s'hauria descobert un sistema de doble comptabilitat entre el partit i les fundacions. Ara, després d'analitzar els documents, la Fiscalia Anticorrupció sosté que les donacions realitzades per persones físiques poden ocultar «algun tipus d'actuació a través de la qual el partit ingressa, i justifica, fons d'origen desconegut». El delicte de blanqueig de capitals està castigat al Codi Penal amb entre sis mesos i sis anys de presó, a més de multa i inhabilitació.

Els 12 polítics per a qui la fiscalia demana la imputació per blanqueig haurien fet donacions a CDC de 3.000 euros en una o més ocasions, fins a un total de 106.000 euros, segons l'escrit d'Anticorrupció. Segons aquesta informació, en aquest escrit el fiscal reflecteix que Jané va realitzar quatre pagaments de 3.000 euros cada un (el 2008, el 2009, el 2010 i el 2013), la mateixa quantitat i en els mateixos anys que va ingressar al partit Macias. L'exconseller Puig, per la seva part, va realitzar tres ingressos de 3.000 euros cada un i Rigau va fer dos ingressos, sempre per aquesta mateixa quantitat, els mesos de desembre del 2008 i 2010, respectivament.

Anticorrupció també demana que s'imputi per blanqueig de capitals en aquesta trama l'exdirector general de Telecomunicacions de la Generalitat i expresident del Centre de Seguretat de la Informació (Cesicat) Carles Flamerich i Castells (dos ingressos al partit de 3.000 euros), el que va ser eurodiputat Marc Guerrero Tarragó (dos més), l'exdiputat autonòmic Víctor Vila Giró (un total de 9.000 euros),l'exdiputat i exalcalde de Sallent Jordi Moltó Biarnés (la mateixa quantitat), l'exdiputada al Parlament Glòria Renom Vallbona (9.000 euros en total), l'exparlamentària catalana i exsenadora Montserrat Candini Puig (18.000 euros, segons l'escrit del fiscal) i l'exregidor de Barcelona Eduard Freixedes Plans (tres ingressos, per un total de 9.000 euros). L'escrit d'Anticorrupció demana la imputació també de l'exalcalde de Lloret de Mar i exdiputat al Parlament, Xavier Crespo, que va ingressar 1.500 euros al partit el 2010.