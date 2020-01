Auschwitz celebra el 75è aniversari de l'alliberament amb un clam per la pau

Avui es compleixen 75 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini nazi d'Auschwitz, ahir, es van encendre 75 espelmes al Monument a les víctimes de l'Holocaust aixecat a Berlín i situat molt a prop de la porta de Brandenburg. Per recordar els jueus europeus assassinats, la junta directiva del patronat del monument i la seva presidenta, Lea Rosh, van col·locar espelmes vermelles al laberint d'esteles que formen aquest homenatge permanent.

«Tots els dies, però especialment en el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, hem de donar la cara, hem d'aixecar-nos junts per a assegurar que el tan invocat 'mai més' no degeneri en paraules buides», va afirmar Rosh.

El 27 de gener del 1945, l'Exèrcit Roig va alliberar els presoners d'Auschwitz a la Polònia llavors ocupada per l'Alemanya nazi. Segons les estimacions, només a Auschwitz van ser assassinades més d'un milió de persones, en la seva majoria jueus, però també homosexuals, discapacitats, gitanos o presos polítics. En total, l'Holocaust va costar la vida al voltant de sis milions de jueus.

Ahir al matí es va celebrar un servei religiós a la catedral de Berlín per commemorar l'aniversari, mentre que per a ahir a la nit era previst un rèquiem per Auschwitz a la mateixa catedral, on l'Orquestra Filharmònica de Roma i Sinti va interpretar música de Roger Moreno-Rathgeb, autor de l'obra.