La Mesa del Parlament assumeix que Torra ja no és diputat

El Mesa del Parlament de Catalunya ha pres nota de l'escrit del secretari general, Xavier Muro, on es dona instruccions perquè es retiri l'escó al president de la Generalitat i diputat de JxCat, Quim Torra. Amb aquest tràmit, que la majoria de membres donen per purament administratiu, s'assumeix de manera general que Torra ja no disposarà del seu escó i que al ple d'aquest dilluns a la tarda ja no podrà votar. De fet, fins i tot JxCat ho dona per fet, donat que la seva proposta presentada a la Mesa per "deixar sense efecte" l'escrit del secretari general, desautoritzar les seves instruccions i evitar que Torra es quedi sense escó i sense vot, no ha pogut ser votada ni aprovada per la Mesa. Per tant, també el grup del president té assumit que, si no es troba una sortida diferent a la situació, Torra no podrà votar ja a la tarda.

El secretari general ha presentat l'escrit a primera hora del matí, i les reunions entre JxCat, ERC i la CUP no han aconseguit dibuixar un abordatge conjunt de la situació abans de la reunió de la Mesa del Parlament. Així que, arribat el moment, la Mesa ha tractat la qüestió, ha recepcionat el document de Xavier Muro explicat per ell mateix, i ha pres nota del seu contingut. No calia cap votació perquè l'escrit es limitava a informar als membres de l'òrgan que donava compliment a la retirada de l'escó de Torra i que iniciava les instruccions per fer-ho efectiu.

Amb tot, JxCat ha intentat desautoritzar el secretari general volent forçar una votació a la Mesa que deixés sense efecte el seu escrit per considerar-lo "contrari a la legalitat". El vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, ha estat l'encarregat de fer arribar la seva proposta a la reunió, que incloïa "deixar sense efecte les instruccions dictades pel secretari general; confirmar la condició de diputat de Quim Torra i Pla; requerir la Junta Electoral Central perquè anul·li el seu acord de 23 de gener de 2020, d'acord amb el que preveuen l'article 39.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, prèviament a la interposició del corresponent recurs contenciós-administratiu; i publicar-ho al BOPC".

Des de la Mesa, però, han escoltat la proposta i han preferit no sotmetre-la a votació, entenent que la recepció i presa en consideració de l'escrit del secretari general és una qüestió merament administrativa i no procedia una proposta d'aquestes característiques. És per això que, en sortir, tots els grups membres de la Mesa han donat per fet que les instruccions de Muro es porten a terme i Torra deixa de ser diputat del Parlament, fent impossible que aquesta tarda voti al ple.

Fonts d'ERC i de la presidència del Parlament, a més, asseguren que els republicans no comparteixen l'operació que consideren que han liderat la JEC i el Suprem per retirar l'escó a Torra, però insisteixen que la seva intenció és fer compatible que les votacions del Parlament tinguin seguretat jurídica i validesa –és a dir, que no puguin ser impugnades per un vot emès que potser no hauria de poder-se fer-, amb donar suport a Torra i a tots els recorreguts jurídics i de recursos que tenen oberts. De la mateixa manera, insisteixen que no qüestionen en cap moment el paper de Torra com a president i que el reconeixen com a tal.