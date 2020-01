Delgado defensa l'acció de la mesa i lluitaria políticament

«La nostra posició és blindar el president de la Generalitat i fer que políticament pugui ser diputat», però ERC, en paraules de la diputada bagenca i alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, no està disposada a desobeir el Tribunal Suprem, que ha ordenat que s'executi l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC). Per tant, tot el suport al posicionament dels lletrats del Parlament i del president de la cambra, el també republicà Roger Torrent.

Considera que la decisió de la JEC «és injusta», però reclama intel·ligència als socis de govern, Junts per Cat, per tal que aquestes decisions no se'ls girin en contra, i és en aquest sentit que avala que Torra pugui continuar com a president i que l'acte de diputat tingui una defensa paral·lela en una lluita judicial.

La sessió d'ahir al Parlament va servir per veure una fractura pràcticament total entre els dos partits que actualment formen govern. I des de la part republicana es criticava entre bambolines que Junts per Cat s'hagi aferrat a no acatar la decisió judicial. Els líders republicans ja van advertir ahir als de Junts per Cat que abans de tancar la legislatura caldria aprovar els pressupostos de la Generalitat, que, en principi, el vicepresident Pere Aragonès havia pactat amb Junts per Cat, CUP i En Comú Podem.

Delgado recordava quina era la situació política actual i algunes de les decisions dels darrers mesos que havien canviat les regles del joc. A part de l'esmentat acord per tenir pressupostos, recordava que també hi ha la mesa de diàleg amb l'Estat, entre altres canvis que hi podria haver amb el nou govern a Madrid. Per això demanava que no hi hagués actes de «desobediència simbòlica, que ja sabem on acaben».

La política santvicentina havia estat a la mesa del Parlament fins després de les eleccions espanyoles. Ara no en forma part i veu amb un cert alleujament dies com el d'ahir, en què bona part de la tensió política va recaure en la mesa, en el president Torrent i en els membres del grup d'ERC que li fan costat.

De totes maneres, del seu pas per la mesa, a Delgado li queden quatre requeriments del Tribunal Constitucional per diferents textos legals recorreguts. «Si ens han de buscar les pessigolles, ens les buscaran», afirmava abans d'aclarir que la seva sortida de la mesa va obeir només a motius de feina. Quan hi va entrar no era alcaldessa, però amb la feina a l'Ajuntament, i havent estat mare, va dir que «no podia assumir-h0 tot».