Cs retreu a Junqueras que no demani perdó i abandona la comissió del 155

El grup parlamentari de Cs va abandonar ahir la comissió del 155, després que la seva portaveu, Lorena Roldán, reprotxés a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras que no hagi demanat perdó. En la seva rèplica a Junqueras, Roldán va preguntar al líder d'ERC «com pot sostenir la mirada» a tots els catalans que esperen ajudes socials però no les han rebut encara perquè «el procés va malgastar els seus diners». «Pot sostenir la mirada als catalans que tenen aprovada l'ajuda a la dependència però no la cobren?, als nens en exclusió social?», li va dir. «Tenia avui l'oportunitat de demanar perdó, de comprometre's a tornar els diners», va dir. «Vostès no són màrtirs, van ser els instigadors», va afegir la portaveu de Ciutadans. Els diputats de Cs no van esperar a escoltar la resposta de Junqueras a la seva intervenció: «Abandonarem aquesta comissió, però no sense abans instar-los que rectifiquin i deixin que Catalunya pugui seguir endavant i deixar enrere l'etapa negra del procés».

«Ara se'n van?, ara que començàvem a dialogar?», va respondre amb ironia Junqueras.

D'altra banda, el PSC va recordar ahir que els diputats del seu grup no participen en la comissió sobre l'aplicació del 155 de la Constitució perquè, sosté, aquest no és sinó «un espai de propaganda independentista».