El Govern substitueix Irene Lozano a Espanya Global i hi situa Manuel Muñiz

El Govern espanyol ha substituït la fins ara secretària d'Estat d'Espanya Global, Irene Lozano, i l'ha nomenat presidenta del Consell Superior d'Esports i secretària d'Estat per l'Esport. El Consell de Ministres d'ahir va aprovar situar Manuel Muñiz al capdavant d'Espanya Global, la Secretaria d'Estat encarregada de la gestió de la imatge i reputació de l'Estat. Durant l'etapa de Lozano, Espanya Global ha engegat campanyes per defensar la qualitat de la democràcia espanyola i per contrarestar el relat independentista. Muñiz, el seu successor, és el degà de Relacions Internacionals de l'Institut d'Empresa. «Estic desitjant començar a treballar pel meu país i per la seva projecció global», va dir Muñiz. La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, va dir també a Twitter que la seva missió estarà enfocada en la «diplomàcia econòmica», la «comunicació, diplomàcia pública i xarxes», així com «l'estratègia, prospectiva i coherència de l'acció exterior».