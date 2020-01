López diu que hi va haver «desatenció formal» de Mossos a les peticions de Guàrdia Civil el 20-S

El comissari dels Mossos Ferran López assegura que hi va haver "desatenció" per part dels Mossos a les peticions "formals" que la Guàrdia Civil va fer durant els registres del 20-S. El número 2 de Trapero durant aquella època ha dit, en canvi, que les que es van fer per via telefònica van tenir resposta "immediata". "Vistes totes les ordres, comunicacions i la resposta formal: només puc arribar a aquesta conclusió", ha dit.

El comissari ha afegit que el llenguatge de les respostes era breu i, fins i tot, "un punt displicent". A preguntes del fiscal Pedro Rubira durant la seva declaració com a testimoni, però, López ha volgut restar importància a aquest fet i ha insistit que aquell dia va atendre diverses peticions i que tot plegat no va tenir "cap importància" en l'operatiu.