Sánchez i Torra es reuniran a Barcelona el dijous 6 de febrer

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuniran a Barcelona el dijous 6 de febrer. La portaveu de l'executiu de Sánchez, María Jesús Montero, va anunciar ahir la data de la trobada a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i fonts del Govern van confirmar-la.

Montero va defensar que «és obvi» que «avui dia Torra és el president de la Generalitat» i, per tant, Moncloa el reconeix com a interlocutor tot i que se li hagi aplicat la inhabilitació com a diputat del Parlament.

De fet, la portaveu de l'executiu de Sánchez va afirmar que la Mesa del Parlament va resoldre «de la forma més adequada» en retirar-li l'escó però mantenir-lo com a president de la Generalitat. Sobre la taula de diàleg entre governs, Montero va dir que no entenen «que s'hagi de veure alterada» per un possible avançament electoral a Catalunya.

Montero va dir que el govern de coalició està «compromès amb l'avanç en el diàleg territorial» i atén el «compromís» de Sánchez, expressat fa setmanes, de trobar-se amb Torra.

La portaveu de l'executiu espanyol va concretar que després de la trobada amb Torra a Barcelona, Sánchez «seguirà per les restants capitals de Comunitats Autònomes al llarg dels pròxims mesos».

Així doncs, Sánchez iniciarà la ronda de trobades amb els presidents autonòmics amb Torra. Montero va insistir que «és obvi que ara el president de la Generalitat és el senyor Torra» i que «no hi ha cap resolució judicial ni cap norma que digui el contrari». En cas que la situació canviï i Torra no estigui «en disposició» de celebrar la trobada, Montero va dir que es valorarà posposar-la o no celebrar-la.

Preguntada per la possibilitat que hi hagi un avançament electoral a Catalunya, la portaveu de l'executiu va dir que no creuen que hi hagi «cap mena d'afectació» amb relació a la taula de diàleg entre el govern espanyol i el català i que, «en la mesura que els plans es vegin alterats», ja ho aniran «encaixant». «Seguim amb el nostre full de ruta», va dir.

Fonts del Govern espanyol van remarcar que l'executiu no interferirà en el calendari electoral a Catalunya i van recordar que convocar eleccions és competència de Torra. Les mateixes fonts van dir que per molt que els partits que formen part del Govern espanyol es pronunciïn, no ho farà l'executiu.