El Suprem rebutja el recurs de Junqueras i reitera que ja no és eurodiputat ni té immunitat

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de súplica plantejat pel líder d'ERC, Oriol Junqueras, i reitera que ja no és eurodiputat ni té immunitat. Junqueras va recórrer la interlocutòria del 9 de gener que rebutjava per unanimitat que pogués anar al Parlament Europeu a prendre possessió de l'escó malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que li reconeixia la immunitat des del dia que va ser proclamat electe. Descartava també que hagués de quedar en llibertat o concedir-li un permís, ni tampoc demanar un suplicatori a l'eurocambra un cop va ser condemnat en sentència ferma el 14 de octubre de 2019 a tretze anys de presó i d'inhabilitació. El fet que Junqueras ja no sigui un pres preventiu el fa "inelegible", diu el Suprem.

Segons el Suprem, el fet que Junqueras ja no està en presó preventiva sinó complint la condemna comporta l'exclusió de la seva condició d'eurodiputat que li va reconèixer el TJUE. Considera doncs que ha incorregut en una causa sobrevinguda de "inelegibilitat" i que ja no gaudeix de la immunitat de l'article 9 del protocol 7 de la Unió Europea.

El Suprem rebutja l'argument de la defensa de Junqueras que diu que la sentència del TJUE ha tingut un "efecte zero" i rebutja també la referència que la defensa fa a la doctrina Marra del 2008. Segons el Suprem, aquesta doctrina no es pot aplicar en el cas de Junqueras perquè en aquell cas no s'examina un cas d'immunitat de l'article 9 sinó un cas d'inviolabilitat dels parlamentaris per les opinions expressades i vots emesos durant l'exercici de les seves funcions.

També exposa el Suprem que en la consulta adreçada al TJUE, el tribunal europeu va respondre que s'havia d'aixecar la mesura de presó provisional a una persona amb immunitat, sempre que el tribunal estatal competent no considerés el contrari un cop la persona hagi adquirit la condició de membre del Parlament Europeu i així ho demanés.

El Suprem reconeix que Junqueras va adquirir la condició de parlamentari en el moment en què va ser proclamat electe per la Junta Electoral Central el 13 de juny de 2019, per molt que el tribunal no li permetés sortir en llibertat per fer els tràmits burocràtics. Tanmateix, sosté que el fet que ja no sigui un pres preventiu sinó condemnat per sentència ferma fa que ara sigui "inelegible".

"En el moment en què Junqueras va ser condemnat a la pena de 13 anys de presó es va convertir, per ministeri de la llei, en inelegible. I aquest obstacle legal per a l'exercici del dret de representació projecta sobre ell una causa d'incompatibilitat que l'exclou del Parlament europeu", conclou el Suprem.