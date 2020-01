Quim Torra anuncia eleccions anticipades un cop aprovats els pressupostos

Quim Torra dona la legislatura per acabada i afirma que un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat anunciarà la data d'unes noves eleccions autonòmiques anticipades. Així ho ha anunciat el president aquest migdia en una compareixença convocada d'urgència ahir, poc abans de la mitjanit d'ahir.

La tensió entre JxCat i ERC, visible durant la sessió plenària d'aquest dilluns al Parlament, després que la Mesa acceptés que Torra no podria participar de cap votació ha dut al president a partir peres amb els republicans. En paraules de Torra, "aquesta legislatura ja no té més recorregut polític, arriba el seu final" i ho ha atribuït explícitament a que hi ha hagut un "deteriorament de la confiança mútua" entre els dos socis de govern, JxCat i ERC.

Des d'anit, a més de la possibilitat d'eleccions, també s'especulava en que Torra fes algun canvi en el govern i n'apartés els consellers republicans. No ha estat així, tot i que acusat Esquerra de manca de "lleialtat".

"Cal posar el país i les seves necessitats per sobre de qualsevol interès partidista o personal", ha dit durant la seva intervenció, abans d'afegir que "el govern té encara coses per resoldre. La seva gent necessita que aprovem els pressupostos".

ERC avisa que se sent "lliure per prendre les seves decisions"



Poc abans de la compareixença de Torra, la cúpula d'ERC s'ha reunit a la seva seu nacional, al carrer Calàbria de Barcelona, per analitzar tots els possibles escenaris derivats de la compareixença de Torra. En sortir, fonts de la formació han volgut deixar clar que no ha caigut bé que el president no hagi informat de les seves intencions. "En un Govern de coalició, les decisions s'han de prendre de manera consensuada. Si el president pren una decisió unilateral, ERC se sentirà lliure de prendre les seves pròpies decisions", han advertit els republicans. I és que des de la formació lamenten que cap dels seus dirigents ni càrrecs institucionals sabia amb antelació que diria Torra. A la reunió de Calàbria hi havia els pesos pesats de l'Executiva del partit, el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, l'adjunta a la secretaria general, Marta Vilalta, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, els consellers de l'executiu, i el president del Parlament, Roger Torrent.