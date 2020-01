PSC i CUP volen eleccions immediates i Ciutadans demana el 155

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Eva Granados, va demanar ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, que convoqui eleccions de forma immediata i que sigui el nou govern escollit a les urnes qui aprovi i gestioni els pressupostos del 2020. «Tenim un president desautoritzat, un govern trencat i una legislatura esgotada. Per decència, Torra ha de convocar eleccions. Què significa aprovar uns pressupostos que saps que no gestionaràs?», es va preguntar.

En una línia similar es va expressar la diputada de la CUP Natàlia Sánchez: «Si el president de la Generalitat, Quim Torra, dona per culminada aquesta legislatura [...] no podem entendre i no és coherent que un Govern fracassat busqui l'aprovació d'uns pressupostos que han de ser la seva eina per governar», va assegurar en una roda de premsa des del Parlament. Per a la CUP, aquesta decisió evidencia «el fracàs» de «dos anys de Govern efectiu d'independentisme pragmàtic».

Per la seva banda, el president del grup de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va demanar al president del govern, Pedro Sánchez, que destitueixi Torra mitjançant l'article 155 i que convoqui ell les eleccions autonòmiques. En roda de premsa, Carrizosa va lamentar que Torra «segueixi intentant atrinxerar-se encara més en la seva anterior presidència».

Finalment, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, es va mostrar satisfeta i va celebrar que Torra «hagi assumit la realitat, que la legislatura no té recorregut i que Catalunya necessita uns pressupostos», que el Govern català ha pactat amb la seva formació. Sobre el futur postelectoral, Albiach va subratllar que «la fórmula Torra-Aragonès» d'un govern de coalició entre JxCat i ERC ha fracassat, per això caldrà triar entre tornar a crear un govern entre aquests partits o bé «optar per un govern progressista».