La Fiscal s'oposa al permís de 72 hores a Cuixart pel seu «ho tornaria a fer»

La Fiscalia s'ha oposat davant el jutjat de vigilància penitenciària al permís de 72 hores que la presó de Lledoners ha proposat per al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en considerar definitiu que no s'hagi penedit i que hagi assegurat que "ho tornaria a fer".

En un escrit, la Fiscalia de Barcelona rebutja que es concedeixi aquest permís a Cuixart perquè creu que seria "prematur", a causa de l'escàs temps de compliment en relació a la pena de 9 anys per sedició que li va imposar el Suprem.

També ho considera "injustificat", per la manca d'assumpció dels fets delictius i l'absència de penediment, i "improcedent", ja que no ha seguit cap programa de tractament que permeti entendre que ja ha estat "reeducat".

Per al ministeri públic resulten "definitives" a l'hora d'oposar-se a aquest permís les manifestacions de Cuixart, tant en el seu torn d'última paraula en el judici al Suprem com les que recull l'informe del psicòleg de la presó, en el sentit que "ho tornaria a fer".

A més, la Fiscalia ressalta que Cuixart ha publicat des de la presó un llibre titulat "Ho tornarem a fer", "el que posa en evidència, sense perjudici de la seva llibertat d'expressió, el seu posicionament en relació al delicte pel qual ha estat condemnat".

"És evident que en cap cas es concediria un permís a un intern que en relació al delicte comès manifestés que ho tornaria a fer en les mateixes condicions i per les mateixes vies, sobretot tenint en compte la gravetat del delicte i de la pena, de 9 anys de presó, pròpia de delictes com ara l'homicidi, agressió sexual amb penetració o salut pública", apunta la Fiscalia.

En el seu escrit, el fiscal marca les pautes perquè Cuixart pugui gaudir d'un permís de més de 48 hores: és "indispensable" una bona evolució en el seu tractament, que no s'aconseguirà, adverteix, fins a la realització i favorable valoració d'un programa específic d'acord amb el delicte de sedició.

I tot això, insisteix el ministeri públic, perquè el líder d'Òmnium pugui comprendre que "per assolir els fins que pretén, legítims en la generosa Constitució espanyola", no hi ha una altra via que la de la modificació legislativa per les vies legals i que les lleis, especialment el Codi Penal, "s'han de complir per tots els ciutadans".

Cuixart va ser el primer dels presos independentistes condemnats pel Suprem després del judici a la cúpula del procés en gaudir, el 16 de gener passat, d'un permís penitenciari de dos dies -que només requereix el vistiplau dels serveis de classificació de la Generalitat-, un cop ja havia complert una quarta part de la pena.

Un cop gaudit aquest permís, la junta de tractament de la presó de Lledoners va proposar concedir una altra sortida a Cuixart, de 72 hores, pel que en aquest cas ha de ser ratificat pel jutjat de vigilància penitenciària.

És en aquest context que la Fiscalia ha remès avui al jutjat de vigilància penitenciària el seu escrit en què s'oposa al fet que es concedeixi aquest permís de 72 hores a Cuixart, sobre quin ministeri públic considera que no ha admès una "veritable assumpció delictiva", element "imprescindible" per poder gaudir de sortides.

Segons la Fiscalia, Cuixart "no manté una adequada percepció de la gravetat dels fets comesos", de manera que no s'ha produït "cap canvi que evidenciï que està penedit del que ha passat", davant la qual cosa no es pot constatar "una adequada evolució i estabilitat" en el seu tractament.

Pel ministeri públic, resulta "necessari" per a la concessió de permisos la constatació que l'intern farà "una vida normalitzada", entesa com a "respecte a les pautes de convivència de la societat" i a les normes que la regeixen.

Per contra, adverteix el fiscal, l'informe psicològic de la presó sosté que Cuixart defensa que va incórrer en una desobediència civil massiva perquè era el que li corresponia fer perquè està contemplat en el que ell anomena una "llei superior", una mena de "dret moral a obeir", basat en la declaració universal dels drets humans.

Per al fiscal, l'apel·lació de Cuixart a aquesta "llei superior" demostra que és "molt difícil" detectar una possibilitat en la seva reeducació i reinserció, perquè "no ha assumit la comissió dels fets pels quals compleix condemna".

Per això, hi ha el risc que el permís es faci servir per a la comissió de nous delictes o per a la realització de conductes contraproduents per als fins del tractament penitenciari, segons la Fiscalia.

En aquest sentit, l'escrit argumenta que el delicte de sedició no es comet en un moment "passional i puntual" sinó que necessita "cautela i temps", davant del que "difícilment es pot tenir confiança de bon ús del permís quan l'intern no assumeix el delicte, persistint per tant els factors que van influir-ne en la comissió".

Un altre dels arguments esgrimits pel fiscal per oposar-se a aquest permís és que no consta que Cuixart hagi realitzat a la presó programes de tractament adequats per a la seva conducta delictiva que permetin entendre que ja es troba "reeducat" i que faci una assumpció delictiva "sense distorsions cognitives".

"Mentre l'intern no se sotmeti a un programa de tractament específic atenent a la naturalesa del delicte pel qual compleix condemna i d'acord amb la persistència dels factors que van influir en la comissió del seu delicte ("Ho tornarem fer") no és possible tampoc la concessió de permisos", subratlla la Fiscalia.