Budó vol que Puigdemont encapçali la llista de JxCat per «reparar» el seus drets polítics

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat que li agradaria que l'expresident Carles Puigdemont encapçalés la llista de JxCat a les pròximes eleccions catalanes. En una entrevista a Ràdio 4, la també portaveu del Govern ha dit que és una "opinió personal" i que serviria per "reparar" els drets polítics de l'expresident tenint en compte que el 30 de gener del 2018 "no es va permetre la seva investidura". D'altra banda, Budó ha defensat que no hi ha un trencament del Govern sinó un distanciament entre els socis i ha afegit que JxCat haurà de continuar entenent-se amb els republicans després de les eleccions, tot descartant un pacte amb el PSC.

JxCat no té candidat a les pròximes eleccions al Parlament que se celebraran a partir de mitjans de maig, després que la cambra catalana aprovi els pressupostos. I, segons ha dit Budó, el cap de llista el decidirà l'espai de JxCat. Tot i així ha admès que li agradaria que l'expresident encapçalés la candidatura. Preguntada per si Puigdemont podria governar des de Waterloo, Budó s'ha limitat a dir que "s'haurà de veure què és i què no és possible".

Pel que fa a l'escenari després de les eleccions catalanes, Budó confia que hi tornarà a haver una majoria independentista al Parlament. I ha afegit que serà president de la Generalitat la persona que encapçali la força independentista més votada. "Amb ERC ens hem de continuar entenent. La gent del país no entendria una altra cosa que seguir treballant plegats per aconseguir la independència", ha afegit descartant "absolutament" un pacte entre JxCat i el PSC. I és que, per a Budó, s'ha de diferenciar l'autonomia local i els pactes que es van produir després de les eleccions municipals dels acords per formar el Govern de Catalunya.

Segons Budó, no és que JxCat no s'entengui amb ERC sinó que tenen estratègies diferents sobre com encarar els "moments de dificultat". "No hi ha un trencament sinó un distanciament. Les eleccions permetran que l'independentisme es torni a comptar i que torni a generar aquest govern de coalició independentista que permeti continuar avançant", ha afegit.

Pel que fa a l'episodi de dilluns passat al Parlament, Budó ha explicat que volia que el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés el ple fins que hi hagués un acord sobre l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra. En aquest sentit, ha lamentat que s'hagi permès que la Junta Electoral Central exerceixi uns drets que, segons ha defensat, només li corresponen a la cambra catalana. "S'ha permès que la repressió exerceixi unes competències que no li són pròpies", ha conclòs.

Budó ha recordat que encara no hi ha sentència ferma sobre la inhabilitació de Torra i ha avançat que aquesta setmana el president de la Generalitat presentarà al·legacions al recurs de cassació contra la sentència del TSJC que l'inhabilita durant un any i mig per desobediència per no haver tret a temps la pancarta del Palau de la Generalitat.

Pel que fa a la reunió de presidents de dijous entre Torra i Sánchez, la portaveu del Govern ha confiat que aquesta trobada serveixi per posar les bases de la taula de negociació entre governs. Tot i així, ha manifestat el seu "escepticisme" sobre la voluntat real de diàleg del president espanyol.