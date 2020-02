El Consorci de Compensació inicia la gestió dels sinistres pel temporal

El Consorci de Compensació d'Assegurances ja ha començat a tramitar uns 1.700 sinistres dels més de 5.000 que preveu que hi haurà Catalunya com a conseqüència de les destrosses del Glòria el mes de gener. Des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances reconeixen que hi ha casos «complexos» però deixen clar que la gestió és «cada vegada més àgil». El seu representant a Girona, Jordi Triola, va explicar que el Consorci ha enviat uns 90 perits per iniciar les gestions, però recorda que per poder reclamar cal tenir assegurança. «La zona catastròfica només serveix per accedir a petits ajuts en forma de crèdits tous, però no substitueix la pòlissa», assenyala. Triola també va demanar «paciència» als clients i creu que les indemnitzacions no trigaran gaire a arribar.

Els afectats pel temporal Glòria ja han començat a reclamar les seves compensacions. El Consorci encarregat de fer-ho ha iniciat els tràmits de 1.684 reclamacions. En concret, són 893 de la demarcació de Barcelona, 521 de Girona, 245 de Tarragona i 24 de Lleida. En el conjunt de l'Estat, la Comunitat Valenciana és la regió que més sol·licituds ha enviat (2022), davant de Catalunya, Andalusia (854), Balears (154), Múrcia, Galícia i l'Aragó.

La majoria de les compensacions són per inundacions, i des de l'ens donen per fet que a Catalunya la xifra s'incrementarà fins a més enllà de les 5.000. Des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances recorden la importància de contractar cobertures per tal de poder tenir la indemnització corresponent.

El seu representant a Girona, Jordi Triola, va assenyalar que els afectats han de tenir «paciència» però recorda que en la calamarsada que va afectar la ciutat fa uns anys els clients van començar a cobrar un mes després d'haver posat la reclamació. Aleshores van ser 800 els expedients que es van obrir, però Triola va donar per fet que aquesta vegada a les comarques de Girona seran molts més perquè va afectar de manera molt dispersa. El president dels mediadors d'assegurances gironins, però, va recordar que si no es té una pòlissa, «no es cobrarà» res d'indemnització, «encara que es declari zona catastròfica».

De fet, Triola va advertir que «hi ha certa confusió» en aquest aspecte, i va recordar que aquesta qualificació «només permet optar a ajuts en forma de crèdits tous que ofereixen les administracions per qüestions concretes». En total, el Consorci ha destinat 91 perits per valorar els desperfectes i fer la gestió corresponent. Des del col·legi van destacar que «cada vegada són més àgils» ja que hi ha precedents que permeten una millor coordinació.

Triola va afirmar que els episodis cada vegada més habituals de temporals «estan influint molt en les pòlisses», i va assenyalar que «està canviant». Per això pensa que en un futur pot afectar el cost o les prestacions que es puguin donar en les assegurances. Tot i això, el president creu que les companyies «no canviaran» el model de Consorci, ja que «és únic i funciona molt bé».