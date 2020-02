Aterra amb èxit a Barajas l'avió avariat d'Air Canada

Pocs minuts després de les 7 de la tarda, l'avió d'Air Canada que durant hores ha volat sobre Madrid a l'espera realitzar un aterratge d'emergència, ha tocat terra sense complicacions tot i tenir malmesa una de les rodes.

L'aparell del vol AK837, un Boeing 767-300, s'havia enlairat de l'aeroport de Barajas a les 14.33 h amb destinació Toronto, al Canadà. Però en aquesta maniobra, l'avió ha perdut peces del tren d'aterratge i el pilot ha optat per tornar al punt d'origen i dur a terme un aterratge d'emergència. Per fer-ho, ha hagut d'estar sobrevolant l'espai aeri madrileny durant prop de cinc hores per cremar combustible.

El sindicat de pilots ha explicat que aquests casos estan previstos als protocols del col·lectiu. L'avió ha hagut d'alleugerir càrrega para assolir un pes màxim que li permetés fer l'aterratge amb seguretat.

També per precaució, el servei 112 de Madrid ha desplegat de manera preventiva efectius d'emergències i dels Bombers de la comunitat.

Des d'Aena s'ha explicat que, per seguretat, s'han regulat les operacions de l'aeroport, el programa del qual ha quedat alterat mentre durin les maniobres del vol amb dificultats.

Cal recordar que aquest mateix dilluns l'espai aeri de l'aeroport de Barajas ja ha hagut de ser suspès per la presència de drons.