La roba amb accent igualadí de Joaquín Verdú, dimecres

El dissenyador barceloní Joaquín Verdú, que ha confeccionat la col·lecció a Igualada, presentarà les seves peces dimecres a les 11:00 h a la Passarel·la 080. Entre les models, hi ha la presència de les conegudes Joana Sanz (parella del futbolista Dani Alves), Lucía Rivera (parella de Marc Márquez i filla adoptiva de Cayetano Rivera), i el nou talent Hannah McNeil. Com a models masculins hi ha Fernando Líndez i Álex Brullas.