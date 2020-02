Alejandro Fernández no es descarta per liderar una coalició electoral amb Cs

El president del PPC, Alejandro Fernández, no s'ha descartat per liderar una coalició amb Cs a les pròximes eleccions catalanes. "No pots posar condicions apriorístiques per fer una coalició que passin per un mateix, seria egoisme. Però no puc descartar res. M'agrada la política i tinc aquesta vocació. És un debat que ja arribarà", ha afegit en una entrevista a Rac 1. Així mateix, s'ha referit a Manuel Valls com un "polític de raça" però ha apuntat que el problema podria ser amb els seus excompanys de Cs. D'altra banda, preguntat per la informació de la Cadena Ser que apunta que el govern del PP va destinar mig milió d'euros dels fons reservats per protegir el partit del cas de la 'caixa B', Fernández ha defensat que l'actual direcció del partit no té cap relació amb la qüestió.

Alejandro Fernández considera que s'han de donar explicacions i assumir responsabilitats però amb un límit, que segons ha dit, és "el que correspongui a la teva gestió i als teus subordinats". I aquest, segons el president del PPC, no és el cas de les noves informacions que apunten a haver gastat fons reservats per destruir proves del partit.

Preguntat per si veu possible que Vox s'afegeixi a la coalició constitucionalista, Fernández ha dit que no és partidari de "cordons sanitaris" però que l'oferta és per a Ciutadans. El president del PPC ha obert la porta a l'entrada d'independents però també ha fet una crida a la prudència i a esperar que se celebri el congrés de Cs, tenint en compte la "forta divisió interna" del partit taronja sobre la coalició electoral.

Fernández s'ha desmarcat dels "espectacles parlamentaris" de Ciutadans en referència als crits de delinqüent dirigits al president de la Generalitat, Quim Torra. Però el líder del PPC ha volgut posar l'accent que els majors episodis de manca de respecte els ha protagonitzat el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, dirigint-se al president del Parlament, Roger Torrent, en les reunions de la Junta de Portaveus. "Autèntics espectacles de manca d'educació", segons ha dit.

Tot i que Fernández creu que Torra no hauria de ser president de la Generalitat, ha explicat que demà dimecres li farà una pregunta en el marc de la sessió de control del Parlament perquè encara no s'ha pronunciat cap tribunal sobre aquesta qüestió. Precisament, avui dimarts el PP presenta una denúncia contra Torra per usurpació de funcions.