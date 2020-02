El dia que un avió es va partir en tres a l'aeroport de Girona

Un accident d'avió acaba amb l'aparell partit en tres trossos i, miraculosament, sense cap víctima mortal. Ha passat aquest dimecres a Istanbul, però també va passar a finals de 1999 a Girona.

El 15 de setembre de 1999, l'aeroport Girona Costa Brava va ser l'escenari de l'accident aeri més aparatós dels últims anys: un avió de la companyia Britannia amb 236 passatgers a bord va sortir de la pista quan efectuava la maniobra d'aterratge. Feia molt mal temps i el pilot, que no va fer cas de la recomanació de la torre de control d'aterrar a Barcelona, va haver d'accionar els frens del Boeing 757 procedent de Cardiff en unes condicions molt desfavorables.

L'aparell es va trencar en tres trossos i sortosament cap membre el passatge ni de la tripulació va pedre la vida. En l'accident de Vilobí, hi va haver una cinquantena de ferits i els experts encara no s'expliquen com és possible que l'avió no s'incendiés. És «increïble», repetien. El més habitual en accidents d'aquestes característiques, assenyalaven, és que les peces de l'avió, en fregar amb el terra, provoquin espurnes que encenguin el combustible. La tempesta que queia en el moment del sinistre, ben entrada la nit, hauria fet possible el miracle.