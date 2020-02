PSOE i PP pacten evitar que Vox presideixi comissions al Congrés dels Diputats

El PSOE va aconseguir el seu propòsit d'apartar Vox de les presidències de les comissions legislatives del Congrés en pactar el repartiment d'aquests llocs amb el PP i amb Unides Podem, essencialment, encara que també amb grups més petits. L'acord estava pràcticament tancat des de la setmana passada, després que entre la direcció del grup socialista i la del grup popular fixessin un repartiment.

Els populars, principal grup de l'oposició, assumiran set presidències de les comissions legislatives, mentre que els socialistes se'n reserven 17. Unides Podem, quart grup a la Cambra, en tindrà sis, mentre que ERC i PNB previsiblement n'acapararan una cada un. Vox és el tercer partit en nombre d'escons, 52 concretament, però cap dels seus diputats serà president d'una comissió. Queda temps perquè hi hagi canvis en aquest repartiment de papers, però fonts parlamentàries de diferents grups els descarten.

El portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, va denunciar la situació, que va atribuir al «cordó sanitari» del PSOE i d'Unides Podem. No obstant això, va incloure-hi el PP, tot lamentant que els populars i la seva «filial de Cs» hagin acceptat la distribució de presidències.

Segons la versió que va donar als mitjans, Vox ha intentat negociar amb els principals grups. Amb el PSOE no hi ha pogut parlar, mentre que amb els populars no ha estat «fàcil» a causa de la seva «tendència a posar-se més d'acord» amb els socialistes.

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va rebutjar categòricament que el seu partit hagi vetat Vox i va recordar que la negociació continua oberta. Però aquest diàleg no tindria com a objectiu el repartiment de presidències de comissions, sinó les vicepresidències i les secretaries. Les taules d'aquests òrgans parlamentaris consten de cinc llocs: president, dos vicepresidents i dos secretaris.

Fonts del grup popular van explicar que l'oferta del PSOE era contundent: o acord entre tots dos amb Vox fora, o imposaria la seva majoria parlamentària en les votacions dels càrrecs de les comissions. Aquesta oferta, confirmada per fonts socialistes, va portar el PP a acceptar l'assumpció d'una sèrie de presidències abans que arriscar-se a perdre-les. Finalment en tindrà set.