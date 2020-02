Trapero assessorava el procés sense ser-ne conscient, diu la Guàrdia Civil

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero assessorava en matèria de seguretat el comitè estratègic creat per portar Catalunya a la independència, però probablement no era conscient de l'ús que es volia donar a aquesta informació.

Així ho va manifestar el número dos del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que va liderar la investigació de l'1-O, durant la seva compareixença com a testimoni en el judici a l'Audiència Nacional contra Trapero i la cúpula dels Mossos per l'actuació de la policia autonòmica en el referèndum del 2017.

Tal com va recordar en les preguntes del fiscal, el document Enfocats, amb el full de ruta del procés, preveia l'existència de dos comitès, un d'estratègic i un altre d'executiu, als quals assessorarien persones amb una alta capacitació en les diferents matèries, necessàries per declarar un Estat independent. Els investigadors de la Guàrdia Civil creuen que algú dels Mossos assessorava en matèria de seguretat, «però no de manera conscient», segons el testimoni, qui va apuntar, tot i això, a la figura del major, a la qual el Govern va blindar, com el comandament que podia oferir aquesta informació. «És una figura vitalícia i pot durar fins que acabi. L'escenari es va preparant. Crèiem que estava assessorant, però no de manera conscient, en matèria de seguretat», va resumir.

D'altra banda, i com el mateix Trapero ha reconegut en el judici durant la seva declaració com a acusat, el secretari de Baena va assenyalar que el major informava la cúpula política del cos, entre ells el conseller d'Interior Joaquim Forn, de les instruccions que rebia de la Fiscalia per impedir el referèndum de l'1-O, tot i que eren actuacions de policia judicial. Forn, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector de la policia Pere Soler -aquests dos últims acusats també en aquesta causa- rebien aquests informes, una cosa anòmala quan els cossos de seguretat actuen com a policia judicial.

La Guàrdia Civil va accedir al correu electrònic de Trapero -no així al seu telèfon mòbil, per al qual no va ser autoritzada- i va poder supervisar els diversos informes d'intel·ligència que la Comissaria d'Informació li remetia de forma periòdica. Informes «ortodoxos» i precisos que, fins i tot, revelaven dades que les forces de seguretat de l'Estat no havien aconseguit obtenir, com la intenció que tenia el Govern d'aprovar les lleis de desconnexió dels dies 6 i 7 de setembre del 2017. «Ho van encertar molt. Tenien bona informació, que era pròpia i cap cos tenia», va destacar. En suma, documents policials «operatius i molt propers al que s'estava vivint aquells dies a Catalunya», va afegir. Perquè aquests informes ja parlaven que als centres de votació es trobarien «muralles humanes» que no permetrien l'actuació policial i que els CDR podrien actuar. El testimoni va reiterar que Trapero va donar instruccions perquè s'informés de la situació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil l'1-O, i va dir que els Mossos els van fer seguiments.