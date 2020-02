Les tecnològiques confirmen que participaran en el Mobile

Les grans companyies tecnològiques van reafirmar ahir la intenció de participar en el Congrés Mundial de Mòbils (MWC), que començarà el pròxim 24 de febrer a Barcelona, enmig de les mesures preventives anunciades per l'organització de l'esdeveniment i després que la sud-coreana LG Electronics renunciés a assistir-hi davant el risc de propagació del coronavirus.

Algunes tecnològiques xineses, com Huawei, acudiran a la cita, tot i que s'incrementarà a la Ciutat Comtal la presència de personal procedent d'Europa en detriment del de la Xina, que prèviament mantindrà un estricte període d'aïllament abans d'assistir al MWC, segons van informar ahir a Efe fonts de la companyia.

Una altra companyia, sobre la qual ha sobrevolat la incògnita de si aniria o no al congrés, va ser ZTE, que va anunciar oficialment que sí que anirà a l'esdeveniment, tot i que cancel·larà una compareixença que hi tenia prevista.

En aquest context, altres empreses xineses com Xiaomi, Realme i Oppo mantenen els seus plans per a aquest congrés, tot i que totes estaran expectants i aplicaran mesures de protecció per als assistents, segons van informar.

Tampoc variaran els seus plans les tecnològiques nord-americanes com IBM, que continua treballant amb normalitat a Espanya, o HP, que tampoc preveu novetats. La que no acudirà a l'esdeveniment, com és habitual en aquesta companyia, és Apple.

La sud-coreana Samsung també preveu participar en l'esdeveniment.

L'anunci de LG de no assistir al congrés ha posat el focus en l'organització de l'esdeveniment, la GSMA, que va anunciar que l'esdeveniment es mantindrà, ja que l'impacte del coronavirus a Barcelona fins ara ha estat «mínim».

No obstant això, l'organització del MWC ha ampliat les mesures preventives i s'han difós consells, com ara que s'evitin les encaixades de mans per saludar-se.

La GSMA va precisar que continua monitoritzant i avaluant el potencial impacte del coronavirus, però va remarcar que l'edició d'enguany del Mobile es farà «tal com s'ha planejat» en tots els recintes habilitats.

Totes aquestes reaccions van tenir lloc ahir, després que LG Electronics anunciés que cancel·lava la seva exposició i participació al MWC per eliminar «completament» el risc d'exposar els seus empleats al coronavirus en viatges internacionals.

La directora de Màrqueting de Mòbils de LG a Espanya, Helena Mayoral, va confirmar a Efe que, en lloc d'acudir al MWC, la companyia presentarà abans de l'estiu una nova gamma de mòbils del 2020 a cadascun dels països on opera.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, va fer una crida a la «calma» i va afirmar que l'organització treballa perquè el MWC transcorri de manera «normal».

El conseller va defensar que no hi ha motius d'alarma. Puigneró va destacar que es tracta d'una decisió «global» de l'empresa, que ha renunciat a desplaçar els seus treballadors «enlloc». «No ho relacionaria directament amb el MWC, tot i que evidentment té un efecte», va afegir.

A més, va subratllar que s'està intensificant la coordinació entre els organitzadors del congrés i les diferents administracions, i la informació que es trasllada als ciutadans per evitar que s'estengui una inquietud injustificada davant la imminència del Congrés Mundial de Mòbils.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament Barcelona, Jaume Collboni, va enviar un missatge de «tranquil·litat» davant l'anunci de LG de no participar al Mobile pel coronavirus. «Barcelona està preparada per acollir el MWC amb la total tranquil·litat i garantia d'estar coordinats amb les agències sanitàries espanyola, catalana i de la ciutat», va dir als mitjans.