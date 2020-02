Els Jordis ja podran sortir de Lledoners per treballar i per fer voluntariat

La Junta de Tractament de Lledoners va acordar ahir que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart puguin sortir de la presó alguns dies de la setmana per fer tasques de voluntariat i treballar. Ho podran fer per l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els presos classificats en segon grau poden demanar.

En concret, Sànchez podrà sortir tres dies entre setmana durant 11 hores al dia per fer voluntariat, i el president d'Òmnium ho podrà fer els cinc dies d'entre setmana, durant 9,5 hores cada jornada, per treballar i fer tasques de voluntariat. Tots dos hauran de tornar a dormir a la presó. La decisió és d'aplicació immediata, però la jutgessa de vigilància penitenciària haurà de decidir si la ratifica. En aquest tràmit, la Fiscalia pot re-córrer la decisió de la Junta de Tractament, com va passar per exemple amb el cas de l'exdirigent de CiU Oriol Pujol –que, finalment, va acabar avalant la jutge–, encara que no es paralitza l'aplicació d'aquest article fins que es pronunciï la justícia. Un cop hagi resolt la jutge de vigilància penitenciària, l'última instància judicial que pot avalar o revocar l'aplicació de l'article 100.2 és l'Audiència provincial, en aquest cas la de Barcelona. En tot cas, la Generalitat no informarà ni de la data de l'inici de les sortides ni de les empreses ni entitats de destinació de Sànchez i Cuixart, en compliment de l'obligació de protegir la intimitat dels interns.

Els classificats en segon grau tenen diverses opcions per sortir a fer activitats fora de la presó. Una d'elles és la de l'article 100.2 del règim penitenciari, que permet sortir per fer un programa específic o per anar a treballar. També permet poder fer sortides de cap de setmana, pròpies del tercer grau. Els tècnics que integren la Junta de Tractament de la presó de Lledoners han acordat aplicar l'article 100.2 als Jordis quan tots dos han gaudit d'un únic permís de 48 hores i estan en espera que el jutjat de vigilància els n'aprovi un segon de 72, al qual la Fiscalia ara s'oposa en el cas de Cuixart.

Segons va explicar ahir Òmnium Cultural, el seu president, Jordi Cuixart, farà servir part de les hores que passarà fora de la presó per treballar a l'empresa de la qual és propietari, mentre que la resta del temps el dedicarà al voluntariat. En un comunicat, Òmnium va indicar que Cuixart mai ha deixat de ser el màxim representant de la seva empresa, especialitzada en el disseny i la producció de maquinària industrial. «Ara podrà desenvolupar aquestes tasques des de la mateixa seu de l'empresa, i no només des de la presó com feia des del 16 d'octubre del 2017», va dir l'entitat. Òmnium també va destacar que Cuixart podrà col·laborar des de fora de la presó amb les oenagés amb les quals ja estava vinculat abans d'entrar a la presó, com Amnistia Internacional, Open Arms, Cooperativa Esperanzah! i el PEN Club. Per a Òmnium, l'aplicació de l'article 100.2 del reglament no es pot interpretar com un «benefici penitenciari», i subratllen que Cuixart continua «complint íntegrament» la condemna de 9 anys de presó que li va imposar el Tribunal Suprem, «sense renunciar als drets que li corresponen com a pres polític».

Un total de 405 interns gaudeixen ara a Catalunya de l'aplicació de l'article 100.2, que no comporta el canvi de la classificació dels interns, actualment en el segon grau penitenciari.

A més dels Jordis, també s'han iniciat els tràmits perquè s'apliqui el 100.2 –article que no requereix haver complert una quarta part de la condemna– a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, condemnat a deu anys i mig de presó.

També l'advocada de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, condemnada a dotze anys, ja té a punt la documentació per presentar a la presó de Puig de les Basses per flexibilitzar la seva situació penitenciària amb el 100.2, mentre que l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (onze i mig) la lliuraran la setmana que ve