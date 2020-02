Ericsson se suma a LG i també anul·la la participació al Mobile pel coronavirus

La tecnològica Ericsson va anunciar ahir que no acudirà al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona com a conseqüència del coronavirus, ja que considera que no es pot garantir la salut i seguretat d'empleats i clients de l'esdeveniment, al qual tampoc no té previst acudir-hi LG.

Ericsson va afirmar en un comunicat que per responsabilitat va adoptar la decisió de retirar-se d'aquest congrés, que començarà el 24 de febrer a Barcelona i al qual les tecnològiques havien reafirmat que acudirien després de l'anunci de LG de no participar-hi com a conseqüència del coronavirus.

La companyia va valorar que l'organització del congrés, GSMA, ha fet tot el possible per controlar el risc, però va apuntar que l'expositor d'Ericsson és un dels més grans de l'esdeveniment, rep milers de visitants i no pot garantir la seguretat dels seus empleats i visitants, encara que el risc és baix.

El president i conseller delegat d'Ericsson, Börje Ekholm, va assegurar que no es tracta d'una decisió que hagin adoptat a la lleugera, ja que tenien interès a mostrar les seves innovacions en l'esdeveniment més important de la indústria de les telecomunicacions.

Ericsson va assegurar que ha adoptat una sèrie de mesures per garantir la salut dels seus empleats i minimitzar l'impacte en les operacions de la companyia, seguint les recomanacions de les autoritats nacionals i dels organismes internacionals, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Tot i que el president va lamentar aquesta decisió, va assegurar que el més responsable és retirar la seva participació de l'esdeveniment. Per mostrar els productes, Ericsson durà les demostracions de productes a cadascun dels mercats locals, tot això amb el nom «Ericsson unboxed».

L'anunci d'LG, fa tres dies, de no acudir a l'MWC com a conseqüència del coronavirus va posar el focus en l'organització de l'esdeveniment, que va assegurar que el congrés seguia endavant amb les oportunes mesures preventives, i les tecnològiques van reafirmar la seva intenció de participar en el congrés, encara que algunes d'elles tenien previst reduir la seva presència de personal de la Xina. Així, mentre que ZTE va cancel·lar la seva roda de premsa prevista a l'esdeveniment, Huawei va assegurar que hi participaria amb més personal d'Europa i menys de la Xina.

GSMA, la patronal organitzadora del Mobile World Congress, va reconèixer que l'absència de la tecnològica sueca Ericsson «tindrà impacte» en el congrés de telefonia, ja que és «un actor important al nostre ecosistema». En un comunicat, va lamentar la decisió d'Ericsson, però va celebrar el seu «compromís» de ser a l'edició de l'any que ve del Mobile World Congress a Barcelona. «És de gran importància continuar convocant la indústria en aquest moment crític», va afirmar la patronal en relació amb l'epidèmia de coronavirus, que ja ha provocat la baixa de la multinacional coreana LG al congrés de telefonia.

En aquest sentit, els organitzadors del Mobile «segueixen supervisant i avaluant» el possible impacte de la pandèmia al congrés, que se celebrarà «segons el planejat» entre el 24 i el 27 de febrer al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. GSMA ha recomanat «encaridament» als expositors participants que segueixin les directrius i els protocols de l'OMS i d'altres autoritats sanitàries per «mitigar qualsevol propagació del virus».