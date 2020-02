Cinc casos de coronavirus a França el dia que la xifra de morts arriba a 723

Cinc ciutadans britànics es troben hospitalitzats a França per haver estat infectats de coronavirus, segons va informar ahir la ministra de Sanitat britànica, Agnès Buzyn. Es tracta de quatre adults i un menor d'edat que estan hospitalitzats a Lió, Saint-Etienne i Grenoble, als Alps francesos. Buzyn va explicar en roda de premsa que es tracta d'un grup, és a dir, «una agrupació de diversos casos al voltant d'un cas inicial».

«El cas inicial va cridar la nostra atenció ahir a la nit. És un ciutadà britànic que va tornar de Singapur, on havia estat del 20 al 23 de gener. Va arribar a França el 24 de gener per una escala de quatre dies. Es va quedar a la població de Contamines-Montjoie», va expicar la ministra. Tots els casos positius havien mantingut contacte propers amb el ciutadà britànic. Sis persones també britàniques han tingut contacte amb el pacient original i van viure en el mateix xalet, però de moment no han manifestat símptomes.

Les mesures s'han pres conjuntament amb el primer ministre francès, Edouard Philippe. A més, s'ha obert una investigació internacional per avaluar els riscos de contaminació i per rastrejar els contactes propers de casos confirmats, va apuntar per la seva banda el director general de Salut, Jérôme Salomon.

El balanç de l'avenç de l'epidèmia, ahir indicava que a la Xina ja hi ha 723 morts i 34.000 persones infectades.