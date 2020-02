Sánchez reuneix els seus ministres a Toledo per fixar l'agenda del Govern

El Govern espanyol va qualificar de «molt productiva» la sessió de treball que va tenir lloc ahir a la finca de l'Estat de Quintos de Mora (Toledo) «per debatre i analitzar les grans transformacions que necessita Espanya». L'Executiu, segons va informar la Secretaria d'Estat de Comunicació, va compartir les seves prioritats en l'agenda legislativa de l'actual trimestre i en els grans reptes que té per davant.

La reunió, segons va assenyalar la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va servir per a «seguir fent d'Espanya un país fort, un país cohesionat». I va afegir: «El Govern es coordina, posa en comú les seves polítiques i aprofita també aquest dia per a una convivència que és absolutament necessària perquè a la fi ens entenguem cada membre de el Govern només amb mirar-nos».

Per a la ministra portaveu, la sessió ha estat «absolutament necessària» perquè cada membre de el Govern hagi pogut compartir les línies estratègiques del seu departament. «L'únic destinatari de totes les nostres polítiques són els ciutadans», va apuntat. Així mateix, Montero va comentar que el president de Govern, Pedro Sánchez, ha traslladat «quines són les prioritats» que tenen per a aquest primer trimestre de l'any i per a tota la legislatura.

Va explicar que aquestes prioritats passen pel creixement econòmic, per la creació d'ocupació de qualitat i la identificació dels sectors emergents en aquesta matèria, així com la «capacitat de recuperar els drets en relació amb l'educació la sanitat o la dependència». A més, va afegir que el repte del canvi climàtic «ocupa pràcticament tota l'agenda dels diferents departaments».

«No hi ha res més sa que intentar sortir dels nostres entorns habituals i tenir la capacitat de conèixer-nos millor, d'entendre millor les claus que cada un té en el seu cap per desenvolupar les polítiques de futur, veure quins són els punts de coincidència i que cadascú multipliqui l'acció d'un altre company», va manifestar Montero. En la mateixa línia, la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, va destacar que havien abordat els «equilibris» que Espanya necessita entre el món rural i el món urbà, entre la gent jove, «que ha pagat més greument la crisi», i els equilibris al territori i la «igualtat entre home i dones».

Per a la vicepresidenta de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, l'agenda d'el Govern és «transversal» i permet «modernitzar l'economia però també generar oportunitats, estar molt pendent sempre d'aquest desajust social, d'aquests desequilibris territorials».

«És una agenda en la qual la transició ecològica, la transició energètica, el canvi climàtic i les oportunitats per als joves van a estar presents en el conjunt d'acció de Govern», va afirmar Ribera.