Un britànic resident a Mallorca és el segon contagiat per coronavirus a l'Estat espanyol

Un britànic resident a Mallorca és el segon cas del virus de Wuhan confirmat a Espanya després de contagiar-se a França, encara que està asimptomàtic, el seu estat de salut és bo i la càrrega viral és «baixa», van informar les autoritats sanitàries. Mentrestant, la seva dona i les seves dues filles, també ingressades des de divendres a l'hospital Son Espases de Palma de Mallorca, han donat negatiu a la presència del virus, tot i haver conviscut amb ell en una casa de Mallorca durant gairebé una setmana després contagiar-se del virus en una estació d'esquí de França a final de gener.

Aquest nou cas no suposa un increment del risc a Espanya perquè es tracta d'una transmissió de virus a l'estranger, com va passar amb el pacient alemany de la Gomera contagiat a Alemanya, va explicar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que va destacar que els dos primers casos positius tenen per això trets «semblants».



Contagiat a final de gener

El responsable de Sanitat va comparèixer després que el Centre Nacional de Microbiologia confirmés el positiu d'aquest pacient de Palma, que es va contagiar a França quan esquiava sense la seva família entre els dies 25 i 29 de gener després de coincidir amb un altre britànic que ha contret aquest virus. El pacient de Palma està bé de salut i no presenta cap simptomatologia, però seguirà en aïllament mentre sigui positiu. La dona i les dues filles, de 7 i 10 anys, podran anar-se'n en breu a casa i estaran sota supervisió sanitària. La nena de 10 anys presenta un quadre habitual de grip.



Identificar els contactes

Les autoritats de les Balears intenten ara identificar els contactes que ha pogut tenir l'home abans d'arribar a l'hospital, com els dels vols Ginebra-Barcelona i Barcelona-Palma que el van transportar fins a la capital balear el dia 29. Els contactes «estrets» tindran un seguiment actiu i als «casuals» se'ls demanarà que es facin una autovaloració i que acudeixin als serveis de salut pública sense presentar símptomes.

Simón va destacar la «total col·laboració» amb els serveis de Salut Pública de les Balears i la «fluïda» comunicació amb el Ministeri de Sanitat des del primer moment. Pel que fa a l'evolució de la pandèmia a nivell global, va assenyalar que segueix el ritme esperat i va destacar que en els últims dies s'està notificant una xifra una mica menor de casos, tot i que encara és aviat per treure conclusions.

El cap de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, Jordi Reina, va destacar que la població «no ha d'estar preocupada» per aquest virus respiratori, que «s'està comportant com la majoria» d'aquest tipus de processos que «es poden passar a casa sense cap problema».



Cas «moderat o lleu»

De fet, el cas del virus de Wuhan d'aquest britànic ha estat «moderat o lleu» perquè va estar amb simptomatologia durant unes 48 hores i el seu propi sistema immunològic «va controlar la infecció». Ha estat, va assenyalar, un «pacient molt col·laborador, ho té tot escrit i ens ha permès fer una traçabilitat extraordinària del seu cas».

La consellera balear de Salut, Patricia Gómez, va parlar amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, sobre aquest cas i també amb la vicecònsol del Regne Unit a les Illes Balears, així com va voler traslladar un missatge de confiança en el sistema sanitari públic i els seus experts.

La directora general de Salut Pública de les Balears, Maria Antònia Font, va reiterar que «no es recomana» l'ús de mascaretes per part dels ciutadans per evitar el contagi del virus, però sí rentar-se les mans amb freqüència.