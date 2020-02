Aznar i Rajoy declararan com a testimonis en el judici per la caixa B del PP

Els expresidents de Govern José María Aznar i Mariano Rajoy seran testimonis a proposta de les acusacions populars en el pròxim judici que se celebrarà a l'Audiència Nacional en relació amb la causa oberta pels anomenats 'papers' de l'extresorer del PP Luis Bárcenas que va deixar al descobert l'existència d'una caixa B de la qual es va finançar el partit durant al menys 18 anys.

Encara no hi ha data per a la celebració del judici però la Secció Segona del Penal de l'Audiència Nacional ja ha donat a conèixer la prova admesa a tràmit, que és pràcticament tota la proposta per les parts. Rajoy ja té experiència com a testimoni, ja que va comparèixer en el judici que es va celebrar per l'anomenada primera època de la trama Gürtel, entre 1999 i 2005. Tot i que no ha de guardar molt bon record, perquè la sentència que va permetre la moció de censura que el va apartar el Govern no el va creure i, malgrat les seves paraules, va declarar l'existència de la pròpia caixa b.

Precisament fruit de les paraules del capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, el procediment es va reobrir al jutjat Central d'Instrucció número 5 per aprofundir en el que va declarar sobre el pagament de donacions al partit per part d'empresaris per a resultar beneficiaris de contractes en els ministeris de Foment i Medi Ambient.

Aquesta part segueix en instrucció i el cas dels papers de Bárcenas, per la comptabilitat manuscrita que durant anys va portar l'extresorer va quedar pràcticament reduïda a les obres de la seu del partit, al madrileny carrer de Gènova, presumptament pagats en diner negre.