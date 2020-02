Aragonès: «els pressupostos reforcen l'estat del benestar i superen l'austeritat»

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que els Pressupostos de la Generalitat del 2020 "reforcen l'estat de benestar", amb un increment de la despesa corrent de 3.070 milions d'euros, però sense incórrer en dèficit, i "superant l'etapa d'austeritat".

En el debat a la totalitat dels Pressupostos del 2020 que se celebra al Parlament, Aragonès ha destacat d'aquests que preveuen una despesa corrent dels departaments de 25.11 milions d'euros, amb uns ingressos que arribaran als 26.862 milions, el que implica un augment de 4.174 milions.

Minuts abans que Aragonès presentés els comptes de la Generalitat per a aquest any, el president Quim Torra ha destacat la importància que suposa que Catalunya pugui tenir uns nous pressupostos, ja que fins ara comptava només amb uns comptes prorrogats successivament des de l'any 2017. Torra ha elogiat "el sentit de responsabilitat" dels grups que han pactat els Pressupostos, que són JxCat, ERC i Catalunya en Comú Podem, i ha subratllat que són "necessaris" per a la ciutadania catalana malgrat no ser els que tindria un Estat independent.

Segons Torra, els Pressupostos ofereixen "una mirada llarga que permetrà corregir desequilibris futurs", i ha celebrat que Catalunya tanqui 2019 amb un creixement del PIB del 2%, que s'hagin creat 18.000 empreses i que la taxa d'atur sigui la més baixa en molts anys. Torra també ha subratllat que els nous comptes "reactiven la inversió" i deixen enrere un període marcat per la intervenció de les finances de la Generalitat i l'aplicació de l'article 155.

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha indicat, per la seva banda, que el sentit últim de fer política és poder beneficiar les persones i ha assegurat que els Pressupostos de 2020 tindran "un impacte molt positiu per a la població catalana", cosa que està per sobre, ha dit, del "regat curt per les misèries partidistes" i els interessos electorals. Aragonès ha atribuït el fet que Catalunya no hagi tingut uns nous pressupostos des del 2017 a dos factors, un és que "l'època de les majories absolutes ha acabat" i els governs es veuen obligats a acordar qüestions fonamentals amb altres partits, i el segon és que "Catalunya ha viscut una situació d'excepcionalitat permanent, que ara podem començar a superar".

El vicepresident i coordinador nacional d'ERC també ha celebrat que els comptes de l'any 2020 posin fi "a l'etapa d'austeritat i retallades" i dibuixin un nou escenari en què "l'economia catalana encadena sis anys de creixement positiu". "No és un Pressupost de govern sinó de país, perquè va molt més enllà de les forces polítiques de la Generalitat", ha assenyalat abans d'agrair a alguns grups que "hagin prioritzat l'interès general de la ciutadania per sobre dels interessos partidistes".

"Si tots som capaços de sobreposar-nos a la dinàmica electoral i sortir de la zona de confort de cada partit, estic segur que ni el PSC ni la CUP estarien lluny d'uns pressupostos com aquests", ha precisat. Segons Pere Aragonès, els Pressupostos "reforcen l'estat de benestar" i "la justícia social", a més de "començar a dissenyar la societat catalana del futur" amb increments notables en els capítols d'educació i sanitat.

"No són uns pressupostos perfectes, però ens permeten avançar" amb una recuperació de les inversions "encara modesta", ha admès, tot i que amb compromisos amb l'emergència climàtica mitjançant l'aprovació d'"una fiscalitat verda que faci pagar més als que contaminen". El vicepresident s'ha mostrat rotund en apuntar que "les posicions neoliberals han provocat que Catalunya vagi amb molt de retard en aquesta matèria", de manera que el repte es troba en "ser capaços de transformar el sistema productiu per tal que no depengui tant del petroli i es basi més en les energies renovables".

Sobre el marge de dèficit decidit pel Govern per a les CCAA, Aragonès li ha reclamat que pagui l'IVA que deu a les comunitats en lloc de permetre'ls que s'endeutin.