L'alcaldessa de Vic demana adreçar-se en català a qui, pels seus «trets», sembla que no el parli

L'alcaldessa de Vic (Barcelona) i diputada dE JxCat al Parlament, Anna Erra, ha defensat en el ple del Parlament d'aquest dimecres que els catalanoparlants s'adrecin en català a persones que "pel seu accent o pels seus trets" no aparentin ser catalanoparlants. Durant la sessió de control al Govern, Erra ha fet una pregunta a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre la valoració del programa 'No em canviïs la Llengua', que planteja no canviar al castellà en aquestes situacions.

Ha assegurat que l'objectiu d'aquesta campanya és "conscienciar els catalans autòctons que hagin nascut fora que cal aprendre el català i posar fi al costum molt present a determinades zones del país de parlar en castellà amb qualsevol persona que, pel seu aspecte físic o el seu nom, no sembli catalana". Tot i que Erra ha començat la intervenció assegurant que el català és llengua d'acolliment i fraternitat, les seves paraules han aixecat crítiques, murmuris i gestos de contrarietat a l'hemicicle.

Malgrat això, Vilallonga ha assegurat que el Govern aplaudeix una iniciativa que pretén que els catalanoparlants mantinguin el català quan s'adrecin a persones que "no saben si el parlen". "Es tracta d'ajudar-nos a no perdre la llengua", ha dit la consellera i ha destacat l'interès de persones que no dominen el català a aprendre'l com demostren els 80.000 alumnes que hi ha apuntats en el Consorci per a la Normalització Lingüística per aprendre la llengua, dels quals el 72,4% són nascuts a l'estranger.

La intervenció d'Erra ha aixecat crítiques d'alguns diputats, com les del diputat del PSC-Units Òscar Ordeig que ha alertat de la perillositat de valorar les persones per la seva imatge i aspecte".



QUEIXA DE CS

En una altra intervenció, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán ha exigit: "Deixin de dividir i estigmatitzar els catalans segons la llengua que parlin. Tots som igual de catalans i prou!". Després de la interrupció del ple, el grup taronja ha registrat una queixa adreçada al president del Parlament, Roger Torrent, en la qual li demanen que "condemni la utilització d'expressions supremacistes i racistes" que el partit considera que ha fet Erra. En la queixa que ha registrat Cs, que ha consultat Europa Press, el partit també demana a Torrent que "exerceixi les seves funcions institucionals, amb equanimitat" i garanteixi la igualtat de tots els diputats en l'exercici de la seva condició de representants polítics.

Cs considera que l'actitud d'Erra ha estat contraria també al Codi de Conducta dels membres del Parlament, que estableix que han de "tenir una actitud escrupolosa i exemplar, d'acord amb el principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologies, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altra". A més, Cs també ha registrat una proposta de resolució per debatre-la en la comissió de Cultura, "condemnar les expressions racistes i supremacistes" d'Erra i reprovar-la per haver-les expressat d'aquesta manera a l'hemicicle del Parlament.

Amb la iniciativa, també volen reprovar la consellera de Cultura "per parlar de 'raça catalana' i per impulsar des de la Conselleria una campanya que té l'objectiu d'assenyalar els ciutadans pel seu accent o aspecte físic", afegeix Cs en referència a les al·lusions que Vilallonga ha fet en altres moments.