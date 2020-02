El president i els consellers finalment es congelaran el sou aquest any

El Govern català ha canviat de criteri i finalment el president de la Generalitat i els consellers es congelaran el sou aquest any. Si bé a final de gener fonts de la Generalitat van assegurar que l'augment del 2% s'aplicaria a tots els alts càrrecs, finalment hi ha hagut «un acord polític» perquè la remuneració del president i la dels consellers quedi congelada en aquest exercici, van precisar fonts del departament d'Administracions Públiques.

El Govern català va aprovar ahir el decret llei que permetrà apujar el sou el 2% a uns 209.000 empleats públics. Aquest decret, que ha de ser ara ratificat pel Parlament, sí que contempla l'augment del 2% per a directors generals i secretaris generals dels departaments, però congela el salari al president i als seus consellers.

No obstant això, el 2019 l'augment retributiu autoritzat per als funcionaris sí que es va aplicar tant als membres de Govern com a la resta d'alts càrrecs.