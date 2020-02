Reguant i Baños, citats a declarar a Madrid per negar-se a respondre Vox en el judici de l'1-O

El jutjat d'instrucció 10 de Madrid ha citat a declarar el 25 de febrer els exdiputats de la CUP Eulàlia Reguant i Antonio Baños com a investigats per delictes de desobediència, per negar-se a respondre l'acusació popular de Vox durant el judici de l'1-O, al Suprem. Els dos exparlamentaris anticapitalistes van ser citats a declarar com a testimonis el 27 de febrer de l'any passat, i es van negar a testificar al·legant objecció de consciència davant d'un formació "obertament masclista i xenòfoba". Per això el president del tribunal, Manuel Marchena, els va imposar una multa de 2.500 euros a cadascú, sufragats amb les aportacions de la ciutadania a la Caixa de Solidaritat.

Reguant, Baños i la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP Maria Rovira oferiran una roda de premsa aquest divendres a les 11 hores a la seu del partit.