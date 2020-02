Sanders guanya per pocs vots Buttigieg a Nou Hampshire

Les primàries demòcrates a Nou Hampshire (EUA), en què el senador Bernie Sanders ha guanyat per un estret marge a l'exalcalde Pete Buttigieg, han deixat un escenari amb aquests dos favorits, però un futur incert sobre qui serà el candidat que s'enfronti al president Donald Trump al novembre. Com en els caucus d'Iowa de la setmana passada, el veterà senador d'esquerres va ser el candidat més votat, però els seus percentatges lleugerament per sobre del 25% generen dubtes sobre si seguirà encapçalant els recomptes quan quedin menys rivals a la contesa i els moderats puguin agrupar un vot que ara està molt dividit.

Sanders també té encara camp per créixer per l'esquerra, sobretot a causa dels discrets resultats que ha obtingut la senadora Elizabeth Warren (un 9,3% a Nou Hampshire), que compliquen molt la seva viabilitat com a candidata a mitjà i llarg termini. Per ara les enquestes el situen com a favorit en els propers estats on es votarà i també lidera els sondejos a nivell general, encara que si alguna cosa han demostrat aquestes primàries fins al moment és que són impredictibles.

Segons la mitjana actualitzada d'enquestes que recull Real Clear Politics, Sanders és el favorit d'un 23,6% dels demòcrates, seguit per l'exvicepresident Joe Biden (19,2%), el multimilionari exalcalde de Nova York Michael Bloomberg (14,2%), Warren (12,4%) i Buttigieg (10,6%).

La senadora centrista Amy Klobuchar va fregar a Nou Hampshire un sorprenent 20% i pot ser que evités que Buttigieg, amb un 24,5%, donés la gran sorpresa com ja va fer als caucus d'Iowa, en què va resultar guanyador tot i rebre menys vots que Sanders. L'ascens de Klobuchar impedeix que Buttigieg pugui erigir-se com l'únic candidat moderat capaç d'enfrontar-se amb l'opció progressista que representa Sanders i que molts temen que posi en safata de plata la victòria a Trump.