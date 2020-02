Torra demana apartar el magistrat que el jutja

El president de la Generalitat, Quim Torra, va plantejar ahir la recusació del jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos, que instrueix la seva nova causa pels llaços grocs, per la seva «estreta vinculació» al PSC, partit que té una «obsessió política» a apartar-lo del Govern.

Ho sosté Torra en tres escrits, als quals ha tingut accés l'agència de notícies Efe, remesos al TSJC, en què demana que s'aparti de la nova causa que té oberta, per no retirar els llaços grocs, l'instructor i els dos magistrats que també van integrar la sala d'admissió, el president Jesús Maria Barrientos i Mercedes Armas, que ja el van condemnar en el seu altre procediment per no retirar a temps aquests símbols.

Torra ja va presentar la setmana passada un recurs de súplica contra la interlocutòria del TSJC, del 3 de febrer passat, que va acordar obrir-li una nova causa per negar-se a retirar una pancarta amb un llaç groc i el lema «Llibertat presos polítics i exiliats», com li havia ordenat l'alt tribunal català, pel que van ser els Mossos els que la van haver de treure del balcó del Palau de la Generalitat.

En aquest nou procediment obert, la defensa Torra adverteix que l'instructor Carlos Ramos és alhora «jutge i part», cosa que «no augura res de bo» per al president català, que «ni de bon tros percebrà que aquesta causa s'instruirà amb la independència i imparcialitat degudes».