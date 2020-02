El Senat aprova una resolució que limita la capacitat de Trump d'atacar l'Iran

El Senat dels Estats Units va aprovar ahir una resolució que limita les capacitats del president, Donald Trump, d'emprar la força militar contra l'Iran sense l'aprovació del Congrés del país nord-americà.

Segons les informacions recollides per la cadena de televisió nord-americana CNN, la votació a la cambra, en què els republicans tenen majoria, va concloure amb 55 vots a favor i 45 en contra, després que vuit membres del partit de Trump hi votessin a favor.

La resolució «ordena al president posar fi a l'ús de les Forces Armades dels Estats Units per hostilitats contra l'Iran o qualsevol part del seu Govern o Exèrcit, llevat que hi sigui autoritzat de manera explícita per una declaració de guerra o una autorització específica per a l'ús de la força militar contra l'Iran».

Així mateix, inclou una clàusula que recull que cap part de la resolució «ha de ser utilitzada per evitar que els Estats Units es defensi d'un atac imminent». La resolució ja va ser aprovada prèviament per la Cambra de Representants, de majoria demòcrata.



«Signe de debilitat»

Trump va demanar dimecres al Senat que no aprovés la resolució i va dir que seria «un signe de debilitat». «És molt important per a la seguretat del nostre país que el Senat dels Estats Units no voti a favor de la Resolució de Poders de Guerra sobre l'Iran», va assegurar.

«Ho estem fent molt bé respecte a l'Iran i no és el moment de mostrar debilitat. Els nord-americans donen suport de forma majoritària contra el terrorista (Qasem) Soleimani», va assenyalar, en referència amb el cap de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària iraniana, mort en un bombardeig executat al principi de gener a l'Iraq.