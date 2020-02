La sortida del ministre de Finances marca la remodelació del Govern britànic

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va complir ahir la seva promesa de remodelar el Govern, encara que el que teòricament havia d'haver estat una crisi menor, amb canvis principalment en els nivells intermedis, va concloure amb la inesperada sortida del ministre de Finances, Savid Javid.

Javid, que va assumir el mes de juliol passat la gestió de la Hisenda britànica després de ser responsable durant el Govern de Theresa May de la cartera d'Interior, tenia previst presentar el proper mes els pressupostos, de manera que totes les travesses el situaven dins de l'executiu. Segons fonts citades per la BBC, Javid hauria dimitit del seu càrrec en resposta a la demanda del primer ministre que «acomiadés tots els seus assessors especials».

El seu càrrec l'ocuparà Rishi Sunak, que des del juliol del 2019 exercia de secretari de Tresor. Els mitjans el descriuen com una persona fidel a Johnson i partidari del Brexit, tot i que va donar suport al Parlament britànic a l'Acord de Retirada negociat per May. A la sortida de Javid van sumar-se també les d'altres ministres, com la responsable d'Empreses, Andrea Leadsom, i la de Medi Ambient, Theresa Villiers, així com la del fiscal general, Geoffrey Cox.

El ministre d'Irlanda de Nord, Julian Smith, figura també en la llista de baixes, tot i la responsabilitat assumida en aquests últims mesos per recuperar la governabilitat en aquest territori. El primer ministre en funcions d'Irlanda, Leo Varadkar, va agrair públicament la tasca «d'un dels millors polítics britànics del nostre temps».

D'altra banda, continuen dins el gabinet pesos pesants, com el número dos de Govern, Michael Gove, i els ministres d'Exteriors, Dominic Raab, Interior, Priti Patel, i Justícia, Ribert Buckland.