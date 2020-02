Mauri demana "un comportament d'alçada" als partits independentistes

El portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha demanat "un comportament d'alçada" i "sentit d'estat" als partits independentistes i els ha avisat que estan "condemnats a entendre's". En una entrevista a 'Nació Digital', Mauri s'ha mostrat "convençut" que les formacions no volen "fer una lluita per l'hegemonia" i els ha demanat "passar l'etapa preelectoral el més ràpid possible". "La lluita caïnita ha de donar pas a una situació de buscar la complicitat imprescindible", ha reivindicat. Mauri, a més, ha assegurat que són "profundament escèptics" amb el diàleg amb el PSOE però que la "prova" que demostrarà que hi ha "diàleg real" és l'amnistia. Així, el portaveu ha emplaçat el PSOE a "convertir el que diuen en fets" si realment "s'ho creuen".

Defensa de l'amnistia

Mauri ha insistit en la necessitat de l'amnistia i ha afegit, a més, que això demostrarà que "s'acaba la repressió" i que no es vol "judicialitzar més la política". A més, ha recordat que amb l'amnistia afecta tots els presos, els exiliats i "les més de mil persones víctimes de la judicialització de l'Estat i perseguides per la justícia", alguns casos de les quals segueixen oberts.

"L'amnistia és una decisió de voluntat política d'un Estat que no sap com sortir del merder en el qual s'ha posat", ha remarcat, per afegir després que seria "un gest polític de debò". Tot i això, ha lamentat que de moment no han vist "absolutament res" i, per tant, són "profundament escèptics".



Taula de diàleg

Tot i l'escepticisme, Mauri ha defensat una taula de diàleg "real" i que vulgui "aprofundir per trobar les solucions al conflicte". Per al portaveu, això implica entendre que l'amnistia ha de ser un element a negociar i que s'hi ha de poder parlar d'autodeterminació. "És un instrument que ha de servir per explorar si realment el govern espanyol té voluntat de superar l'etapa de repressió en el conflicte contra Catalunya", ha afegit.

En relació a un mediador internacional, el portaveu de l'entitat ha dit que si hi ha consens en l'independentisme ells hi donaran suport. "Si els tres partits ho veuen així, segur que és una bona solució", ha resumit.



Divisió de l'independentisme

El portaveu de l'entitat ha demanat als partits independentistes que segueixin construint "una estratègia de consens i que permeti avançar". "Ni els votants ni els polítics que estan presos no es mereixen els espectacles que hem vist en les últimes setmanes", ha dit. En referència a la divisió, ha dit que la lamenten "moltíssim" però ha remarcat que "és la repressió dels poders de l'Estat la que provoca la divisió, l'aïllament o la fractura". "La repressió és en l'origen de la divisió, busca tot això", ha advertit.



Permís a Cuixart

Sobre la posició de la jutgessa de vigilància penitenciària, que va acordar concedir el permís de 72 hores a Cuixart tot i l'oposició de la Fiscalia, Mauri ha assegurat que va ser "una plantofada". "Ni la Fiscalia ni els poders de l'Estat tenen cap tipus de voluntat de saber què passa a Catalunya, ni tan sols d'entendre que la justícia europea és també justícia que afecta l'estat espanyol. No s'ho poden saltar cada dos per tres com els dona la gana", ha explicat, i ha dit que "el que ha fet la jutgessa és aplicar el sentit comú".