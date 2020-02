Milers d'interins es manifesten per la precarietat del sector públic i pel frau als contractes

Prop de 3.000 treballadors interins del sector públic es van manifestar ahir a Madrid per protestar contra la precarietat, el frau en la contractació i l'abús de temporalitat, que, segons els càlculs dels convocants, afecta en tota Espanya a unes 800.000 persones. Treballadors del sector públic procedents de tota Espanya, que a vegades encadenen 300 contractes en un any, van recórrer la Gran Via madrilenya per denunciar l'acomiadament col·lectiu «lliure i gratuït» dels treballadors temporals de les administracions, com va assenyalar una portaveu del Col·lectiu d'Empleats públics en Abús de Temporalitat.

També van carregar contra l'absència d'inspeccions per detectar el frau, la il·legalitat i l'abús, així com per la falta d'una norma nacional eficaç que previngui l'abús de la temporalitat.