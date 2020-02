Detenen una dona pel vídeo sexual del candidat a l'alcaldia de París

Una dona de 27 anys, parella de l'activista rus Piotrs Pavlenski, està detinguda en la investigació per la difusió d'un vídeo de contingut sexual que va desencadenar la renúncia de Benjamin Griveaux com a candidat a l'alcaldia de París pel partit del president francès, Emmanuel Macron. Està arrestada des de dissabte per aclarir si va cometre els delictes d'atac a la intimitat de la vida privada i de difusió d'imatges de caràcter sexual sense consentiment de la persona.

La Fiscalia de París va activar aquesta investigació després de la denúncia presentada per Griveaux dissabte, quan també va ser arrestat Pavlenski, en principi per una altra causa que tenia pendent per haver ferit suposadament dues persones en una baralla a la capital francesa durant una festa de Cap d'Any. La jove estudiant de dret hauria estat la destinatària del vídeo gravat el maig del 2018 per Griveaux, en el qual es veia el llavors portaveu del Govern de Macron masturbant-se.

Pavlenski, un iconoclasta opositor al president rus, Vladímir Putin, que viu a França des del 2017, quan va aconseguir l'estatut de refugiat, va reivindicar divendres la divulgació d'aquestes imatges per posar en evidència la «hipocresia» i el «cinisme» de qui fins a aquell dia era el candidat a les municipals de París de març pel partit del cap de l'Estat.



Condemna de presó

Aquest rus de 35 anys, que ja ha estat condemnat a una pena de presó ferma a França per cremar una sucursal del Banc de França a la plaça de la Bastilla de París el 2017, deia denunciar que el comportament sexual de Griveaux és molt diferent de la imatge que volia donar als electors davant els quals havia utilitzat la seva dona durant la campanya.

La divulgació per Internet de vídeos de contingut sexual sense el consentiment de les persones que apareixen pot comportar penes a França de fins a dos anys de presó i 60.000 euros de multa.

D'altra banda, també a París, la fins ara ministra de Sanitat, Agnès Buzyn, serà la nova candidata a l'alcaldia de París pel partit de Macron. El seu nom va sorgir durant una reunió de La República en Marxa (LREM). Buzyn haurà d'abandonar les funcions ministerials, fet pel qual hi haurà una remodelació governamental.



Ministra amb protagonisme

Buzyn, que ha estat un dels membres del Govern amb més visibilitat en les últimes setmanes perquè li ha correspost gestionar la crisi de l'epidèmia del virus a la Xina i s'ha ocupat també de la reforma de les pensions, ara té el repte de convèncer els electors en menys d'un mes.

«Té un profund desig de millorar la vida dels ciutadans. Pot comptar amb el meu compromís total», va assegurar el diputat a l'Assemblea Nacional per París Sylvain Maillard.

Un desafiament complicat tenint en compte que des de fa setmanes les enquestes relegaven el seu predecessor Griveaux en el millor dels casos a la tercera posició dels candidats, darrere de l'actual alcaldessa, la socialista Anne Hidalgo, i de la conservadora Rachida Dati.

Col·locar una personalitat amb la seva notorietat al capdavant de la llista de la República en Marxa és una forma d'intentar generar un electroxoc en la campanya i invertir la tendència.

Buzyn, metgessa de 57 anys i mare de tres fills, s'ha significat en el departament de Sanitat per la seva professionalitat i pel seu caràcter discret. Ha estat el mateix Macron qui ha convençut la ministra de participar en unes eleccions que se celebraran a dues voltes els dies 15 i 22 de març.