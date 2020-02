El president xinès coneixia la gravetat del virus de Wuhan el gener

Un discurs recent del president xinès, Xi Jinping, que ha estat publicat pels mitjans estatals, indica que el mandatari va donar instruccions per combatre el virus de Wuhan el 7 de gener, dues setmanes abans que advertís la ciutadania dels riscos i emprengués les primeres mesures públiques. La compareixença, divulgada als mitjans xinesos, va ser un intent aparent de demostrar que el líder del Partit Comunista va actuar de manera decisiva des del principi, però també exposa Jinping a les crítiques sobre per què la ciutadania no va ser alertada amb anterioritat.

El paper del president xinès va ser silenciat en els primers dies de l'epidèmia, que s'ha convertit en un dels majors reptes polítics del seu mandat de set anys. La revelació del seu discurs indica que els principals líders coneixien la possible gravetat del brot setmanes abans que aquests perills fossin coneguts pel públic.

Segons el discurs, amb data de 4 de febrer, el president xinès va ordenar el 7 de gener «els seus requeriments per impedir i controlar el nou brot del virus» en una reunió del Politburó, el màxim òrgan del Partit Comunista. En aquell moment, el virus ni tan sols havia estat identificat públicament com a tal. Fins llavors es tenia constància de només 59 «casos de pneumònia», set en estat greu, i 121 persones en quarantena, segons les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Ara, la Comissió Nacional de Salut de la Xina ha confirmat 1.665 morts i 68.500 contagiats.



Reacció tardana

Tot i l'ordre de Xi, els responsables de Wuhan van trigar massa a reaccionar, fins al punt que el 18 de gener van organitzar un banquet multitudinari per a 40.000 famílies en un intent de batre un rècord mundial. Els mitjans estatals han informat darrerament del cessament del cap del Partit Comunista a la Comissió de Salut a la província més castigada per la malaltia, Hubei, Zhang Jin, i el seu director, Liu Yingzi, com a càstig per la seva negligència. Tots dos han estat substituïts per Wang Hesheng, sotsdirector de la Comissió Nacional de Salut de la Xina.



Setanta-nous contagis al creuer

Per altra banda, les autoritats japoneses van anunciar la detecció de 70 nous contagis en el creuer que està en quarantena al port de Yokohama, mentre els Estats Units i altres països preparen l'evacuació dels seus ciutadans que es troben a bord. Els nous casos eleven a 355 el total d'infeccions fins ara confirmades a bord del creuer Diamond Princess. Fins al moment s'han realitzat test del nou virus a 1.219 persones d'entre les aproximadament 3.700 que hi havia a bord quan les autoritats nipones van decretar la quarantena el passat 3 de febrer.

Paral·lelament, Cambodja ha suspès temporalment el desembarcament dels passatgers del creuer Westerdam, que va atracar al port de Sihanoukville divendres després de ser rebutjat per cinc països per por de contagis del virus, després que una de les seves passatgeres, nord-americana, donés positiu de la malaltia el dia sigüent a Malàisia. A més, les autoritats cambodjanes han suspès tots els vols xàrter per evacuar els passatgers del vaixell que es trobin a bord o al territori del seu país fins que se'ls hagin realitzat proves a tots. Una espanyola està entre els passatgers d'aquest creuer i hi ha altres quatre espanyols que es troben en quarantena en un hotel del país.