Un comandament dels Mossos, al banc dels acusats pel desallotjament del 15-M

«Va ser pura violència». Així de contundent va expressar-se ahir un home de mitjana edat que va rebre set o vuit cops de porra d'un policia en el desallotjament el 27 de maig del 2011 dels indignats del 15-M acampats a la plaça de Catalunya.

Nou anys després d'aquesta acció policial i d'unes escenes que van fer la volta al món, l'inspector dels Mossos Jordi Arasa s'asseu al banc dels acusats davant d'un tribunal de l'Audiència de Barcelona per l'ús desproporcionat de la força. La fiscalia li atribueix dos delictes i tres faltes de lesions per haver ferit cinc persones i li reclama dos anys de presó i una indemnització de 1.700 euros.

Arasa va ser condemnat el 2014 per colpejar en el mateix desallotjament el que després seria diputat de la CUP David Fernández, després d'un judici en el qual va admetre que havia pegat «innombrables» vegades amb la porra els indignats per defensar-se de la seva «violència». En una operació dels Mossos en la qual cap dels antiavalots lluïa de manera visible la seva identificació (en l'actualitat és obligatori al casc i a la part davantera i posterior de l'armilla) Fernández va reconèixer l'agent per les imatges de les seves intervencions policials i va obrir la porta al fet que altres víctimes del llavors subinspector ho denunciessin.

En el judici, que es prolongarà almenys fins avui, es va reviure la batalla campal del 27 de maig del 2011 a la plaça de Catalunya, on els indignats del moviment 15-M estaven acampats des de feia dies. L'acció de desallotjament va posar en el punt de mira en aquells moments els antiavalots dels Mossos, malgrat que el Govern d'Artur Mas, amb Felip Puig com a conseller d'Interior, fes pinya amb la policia de la Generalitat. La intervenció policial es va planificar inicialment juntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona com un intent de neteja de la plaça de Catalunya davant de la celebració el 28 de maig de la final de la Champion League i la possible celebració del triomf del Barça a Canaletes. No obstant això, els indignats van entendre que aquesta operació de neteja era una mera excusa per fer-los fora.