Iglesias acusa Vox i PP de «descollonar-se» mentre es parla de «nenes prostituïdes»

El vicepresident segon de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, va acusar ahir PP i Vox de «descollonar-se» al ple del Congrés mentre es debatia sobre el presumpte cas d'abusos sexuals a menors tutelades. El líder de Podemos va ser interrogat en la sessió de control del Congrés sobre l'actuació del Govern en aquest tema. Tant la representant del PP, Margarita Prohens, com la diputada de Vox, Mireia Borrás, van retreure l'actitud de l'esquerra en aquest cas, en concret, obstaculitzant una recerca sobre el tema. «Crec que hi ha qüestions en les quals per salut democràtica seria raonable que no es produís una disputa política», va respondre Iglesias, un comentari que va generar els riures de diputats de PPO i VOX. «Que estiguem parlant de nenes prostituïdes a Balears i vostès es descollonin a la Cambra revela molts elements en l'àmbit moral», va respondre el vicepresident segon. «No crec que ni un sol dels 350 diputats d'aquesta Cambra independentment de la seva ideologia tingui cap mena de dubte que cal intervenir perquè aquesta situació vergonyosa s'acabi», va afegir Iglesias.