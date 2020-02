Mor als 93 anys l'exministre Fernando Morán, que va negociar l'entrada a la CEE

L'exministre d'Afers Exteriors entre el 1982 i 1985, Fernando Morán López, va morir ahir a Madrid als 93 anys.

Nascut a Avilés, Morán va assumir la cartera d'Exteriors durant la primera etapa de Felipe González al capdavant de l'executiu després d'haver estat senador del PSOE per Oviedo i, posteriorment, diputat per Jaén. Durant la seva etapa a Exteriors, segons destaca el ministeri en la seva pàgina web, es va encarar la reobertura de la tanca de Gibraltar, fruit de la Declaració de Brussel·les, i l'acord per integrar Espanya en la CEE, que es va tancar el 29 de març del 1985. Després de cessar com a ministre el 4 de juliol del 1985, va ser nomenat ambaixador davant les Nacions Unides. Reelegit eurodiputat el 1989 i el 1994, el 23 de març del 1999 es va acomiadar del Parlament d'Estrasburg per dedicar-se a la seva candidatura a l'alcaldia de Madrid. El 1999, Morán va perdre contra el popular José María Álvarez del Manzano. El 2000 va deixar la política.